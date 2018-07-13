Серверы Fortnite упали из-за наплыва игроков после старта пятого сезона

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Только вчера сообщалось о старте пятого сезона в «королевской битве» Fortnite, который принёс новые события, локации, разломы, гольф-карты и другие новшества. Поклонники игры сразу же захотели опробовать нововведения и массово ринулись в бой.

Однако такого массового наплыва игроков не выдержали серверы игры. Многие функции стали недоступны игрокам, включая авторизацию, саму игру и др. Некоторые пользователи вообще не могли запустить игру, другие после длительного ожидания (до 40 минут) получали уведомление о невозможности осуществить авторизацию.

Позже компания Epic Games сообщила, что ей удалось решить проблему и восстановить работу серверов игры. На это потребовалось более 3 часов с начала расследования причин сбоя. Тем не менее, даже сейчас, через несколько часов после инцидента, статусная страница свидетельствует, что ещё не все функции полностью восстановлены.

Источник: The Verge