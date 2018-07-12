В Fortnite стартовал пятый сезон с новыми событиями, локациями, разломами, гольф-картами и др.

В «королевской битве» Fortnite стартовал пятый сезон, в котором разработчики весьма серьезно поработали над новым контентом и представили новый боевой пропуск с более чем 100 наградами.

В частности, на острове появились корабль викингов, форпост в пустыне, древние статуи и конечно же разломы. Также в игре теперь есть гольф-карт — транспорт для четырёх пассажиров, который позволяет изучать новые области на карте вместе с друзьями. В «Сражении с Бурей» началось событие «Поездка», где можно воспользоваться новым кремниевым оружием и сыграть новыми героями с Дикого Запада.

При покупке боевого пропуска игрок получает два эксклюзивных комплекта экипировки, а повышая его уровень можно заработать до 100 наград общей стоимостью 25,000 В-баксов. Как и в предыдущих сезонах, можно выполнять еженедельные испытания, чтобы быстрее повысить уровень пропуска и получить награды.

Полный список изменений доступен по следующей ссылке.

Источник: Fortnite