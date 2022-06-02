Сервис для дизайнеров Canva и фотобанк Pixabay закрыли доступ пользователям из рф

Canva не только ушла с рынка россии, но и закрыла доступ к сервису для россиян. При попытке жителей этой страны войти, появляется вот такое сообщение.

«Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение россии в Украину, Canva больше не доступна в россии. Чтобы прочитать достоверную информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН», — гласит текст.

В начале марта платформа для дизайнеров прекратила принимать платежи в рф, чтобы не вносить вклад в экономику страны-агрессора. С начала войны в Украине Canva также направила 1 миллион долларов США в виде пожертвований через спецфонд как украинским организациям, так и ряду некоммерческих организаций, включая УВКБ ООН, Save The Children Ukraine, «Таблеточки», UNICEF и World Vision.

Как написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, больше не работает в россии один из самых больших бесплатных фотобанков Pixabay. Теперь при переходе на сайт российские пользователи видят осуждение захватнических действий кремля в Украине.

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise тоже решила покинуть россию и беларусь – официально. Хотя она более 2 месяцев назад приостановила работу в этих странах.