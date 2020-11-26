Сервис курьерской доставки Glovo запустил опцию самовывоза (без платы за доставку), Украина стала третьей страной мира с данной функцией

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Сервис курьерской доставки Glovo запустил новую опцию самовывоза, так что теперь пользователи могут сделать запрос на блюда в приложении Glovo и самостоятельно забирать собственные заказы непосредственно из заведений.

В Glovo отметили, что самовывоз – это знакомая опция для большинства украинских пользователей приложения, ведь ее предлагает почти каждый магазин, ресторан или оператор почтовой доставки. Сегодня функция самовывоза активирована для более 8% партнеров Glovo и работает в тестовом режиме, однако к концу декабря текущего года она будет доступна для 90% всех партнеров из разделов «Рестораны» и «Кофе и десерты».

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю необходимо выбрать в меню «Рестораны» или «Кофе и десерты» режим «на вынос». Далее приложение предложит список доступных заведений для оформления заказа. Заказ можно запланировать на конкретное время. Услуга является бесплатной для пользователей – плата за доставку отсутствует, следовательно, необходимо оплатить только стоимость заказа.

«Запуск опции самовывоза является важным по двум причинам. Во-первых, это еще один способ снизить количество физических контактов между людьми в целях безопасности в разгар эпидемии. Благодаря удобному программному обеспечению, это полностью бесконтактное решение как для наших пользователей, так и для партнеров. Во-вторых, опция самовывоза является дополнительной категорией доходов для наших партнеров – мы прогнозируем прирост заказов на 2-5%. В актуальное время, когда вполне возможно введение более жестких ограничительных мер для учреждений, ресторанная индустрия еще больше пострадает, а самовывоз, как и опция доставки останутся еще одним каналом продаж», — прокомментировал Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

Опция самовывоза позволяет партнерам сервиса предлагать дополнительные продукты, в свою очередь расширяет возможности пользователей и позволяет увеличить поток клиентов заведения. В будущем сервис Glovo планирует расширить функционал услуги и предложить пользователю на выбор два отдельных меню: для доставки и для самовывоза.

Опция уже доступна в 28 городах Украины, где сегодня присутствует сервис Glovo. После Италии и Испании, Украины стала третьей среди 22 стран присутствия сервиса Glovo в мире, где запустили опцию самовывоза. Одновременно с украинскими пользователями Glovo, новую опцию в приложении получили жители Грузии, Кении, Кот-д’Ивуара и Польши.

Основной функционал приложения Glovo остается неизменным. Пользователи могут сделать заказ из 5 основных разделов-бабблов: «Еда», «Супермаркеты», «Экспресс-курьер», «Аптеки», «Что угодно». В разных городах количество бабблов меняется в зависимости от условий сотрудничества сервиса Glovo и партнеров.

Источник: Glovo