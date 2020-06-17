Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Тернополе (карта покрытия)





Сегодня сервис курьерской доставки Glovo начал работу в Тернополе, который стал уже четвертым городом на Западной Украине для испанского сервиса. В зону покрытия Glovo полностью вошла территория Тернополя от запада к востоку, а на севере ограничивается железной дорогой и улицей Текстильной. Также сервис частично включил в зону покрытия поселок Петриков и частный сектор, которые расположены на юге от города.

«Карантин заставил бизнес адаптироваться к новым условиям, научил быстро перестроить процессы — это касается и Glovo. Мы поняли, что можем подключать новые города дистанционно и Тернополь — уже четвертый город после Броваров, Борисполя и Кривого Рога, который запустили таким образом. Мы видим, что запрос на услуги Glovo растет, поэтому подключаем новые города и расширяем территорию покрытия доставки быстрее, чем планировали ранее», — комментирует Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

Напомним, что с 11 июня пользователь при формировании заказа может воспользоваться новой опцией — оставить безналичные чаевые курьеру. В разделе «Чаевые курьеру» пользователь может выбрать их размер — от 0 до 30 грн. Чаевые будет добавлено к сумме оплаты, а после доставки заказа курьер получит информацию об их наличии и размере. Кроме этого, сервис предоставляет возможность отозвать чаевые в течение 1 часа с момента выполнения заказа. Функция работает для заказов, оплаченных безналичным способом во всех городах Украины, где представлен сервис Glovo и для всех подключенных к платформе курьеров.

Отметим, что сервис Glovo был основан в 2015 году в Барселоне, на сегодняшний день им пользуются жители более 290 городов по всему миру. В Украине сервис появился в октябре 2018 году, за полтора года работы стал доступным в 20 городах, к платформе подключилось более 40 тыс. курьеров, а пользователи могут сделать заказ из более чем 3 тыс локаций.

Источник: Glovo