Сервис отложенных платежей Klarna уволил 10% сотрудников видеозвонком

Шведская компания Klarna, работающая по принципу «покупай сейчас, плати потом», увольняет 10% своих сотрудников. Об этом генеральный директор Себастьян Семятковски сообщил сотрудникам в понедельник по предварительно записанному видеозвонку. В настоящее время в компании работает около 7000 сотрудников, и 10-процентное сокращение означает, что под сокращение подпадает около 700 работников. Согласно данным веб-сайта, в компании работает около 5 тыс. человек,

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Интерес к продуктам с отсрочкой платежа несколько снизился, поскольку потребители почувствовали себя более стесненными в финансовых средствах, а юристы в США в прошлом году начали расследовать планы отсрочки платежей. По сообщениям, компания Klarna ищет дополнительные источники финансирования, возможно, с более низкой оценкой.

«Когда осенью прошлого года мы составляли бизнес-планы на 2022 год, это был совсем другой мир, чем тот, в котором мы находимся сегодня», – сказал Семятковски в видеоролике, согласно предоставленной компанией расшифровке.

Среди причин кризиса он также назвал «войну в Украине, изменение потребительских настроений, резкий рост инфляции, крайнюю волатильность фондового рынка и вероятную рецессию».

Оценка стоимости технологий в целом снижается. Но компании «купи сейчас, заплати потом», которые стали особенно популярны во время пандемического бума электронной коммерции, особенно пострадали; акции компании Affirm, которая вышла на биржу в прошлом году, упали на 75%.

Несколько подобных стартапов все еще объявляют о крупных раундах финансирования, но расследование, проведенное Бюро по финансовой защите потребителей, показывает, что возросшая покупательная способность может быть рискованной для некоторых потребителей, и усилило контроль.

Инвесторы тоже внимательно следят за своими вложениями. На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что компания Klarna ищет еще $1 млрд финансирования при оценке в $30 млрд. Это более чем на треть меньше, чем пиковая оценка Klarna в $46 млрд в прошлом году. SoftBank, крупный инвестор Klarna, только что зафиксировал годовой убыток в размере $13 млрд и заявил, что сократит инвестиции.

По словам Семятковски, уволенные европейские сотрудники получат компенсацию, хотя пока неясно, каким образом. Выходные пособия для сотрудников в других регионах будут отличаться.