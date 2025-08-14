Создатель сериала "Чужой: Земля" получил "тайное" камео в первых эпизодах

Шоураннер сериала «Чужой: Земля» Ноа Хоули решил не оставаться вне экрана и отвел для себя роль в первых эпизодах. Она небольшая, но тесно связана с одним из главных героев.

В статье присутствуют спойлеры к первым двум эпизодам сериала «Чужой: Земля».

Ноа Хоули, наиболее известный по сериалам «Фарго» и «Легион» взял на себя довольно непростую роль — вывести франшизу «Чужой» на телевизионный экран и вместе с тем «приземлить» ксеноморфов на Землю. Впрочем, старания шоураннера не ограничились работой за кадром и в одном из эпизодов можно увидеть его лично.

После вступления, которое сосредотачивается на космическом корабле, перевозящем странных существ, сериал «Чужой: Земля» переносит внимание зрителей на юную и очень больную девушку Марси. Корпорация Продиджи «заботится» о ней на отдаленном острове, пытаясь перенести человеческое сознание в синтетическое. Так в конце концов появляется первый гибрид Венди, которая быстро берет на себя роль старшей сестры для подобных «творений».

Между уроками для других детей Венди следит за своим братом Джо, который работает медиком в Продиджи и не знает, что она выжила, учитывая секретность «программы гибридов» по требованию гендиректора Боя Кавальера. Несмотря на это девушка не теряет надежды на встречу с братом и даже отправляет ему сообщение через робота, который пробуждает счастливые воспоминания из их детства. Джо не готов отпустить прошлое, поскольку он остался единственным членом семьи после потери отца год назад. И вот именно отца этих двоих и воплотил на экране Ноа Хоули, что первым заметил сайт Comicbook.

Очевидно, в третьем эпизоде Венди продолжит попытки наладить отношения. Он дебютирует уже в следующий вторник на FX и Hulu (с полным расписанием выхода эпизодов можно ознакомиться здесь). Напомним, что критики оценили сериал как третий лучший проект во франшизе с 93% на Rotten Tomatoes — на уровне «Чужого» Ридли Скотта и чуть меньше «Чужих» Джеймса Кэмерона.

Сериал «Чужой: Земля» — это приквел к «Чужому» 1979 года, события которого происходят в 2120 году. В это время Землей управляют пять крупных корпораций в составе Вейланд-Ютани, Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды, которые являются роботами с реальным человеческим сознанием. Первый прототип по имени Венди участвует в миссии по вывозу таинственного груза из межгалактического корабля после его аварийной посадки на Землю, где, очевидно, затаилось что-то инопланетное, ужасное и даже не одного вида.