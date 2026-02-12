tradfi
Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона

«Разделение», один из самых популярных сериалов в истории Apple TV, получит два дополнительных сезона: компания выкупила все права на бренд и планирует начать съемки следующих эпизодов этим летом.


Издание Deadline сообщает, что «Разделение» теперь полностью под контролем Apple Studios, хотя оригинальная владелица, инди-студия Fifth Season, остается в составе исполнительных продюсеров. Новость сопровождается заявлением о том, что съемки третьего сезона начнутся летом 2026 года, а процесс написания сценариев продолжается в настоящее время.

Другой интересный момент заключается в том, что приобретение гарантирует для сериала четвертый сезон, как и планировали шоураннеры Бен Стиллер и Дэн Эриксон. Дуэт также открыт для идеи расширения вселенной, которая потенциально будет включать приквел, спинофы, иностранные версии и даже видеоигры.

«Четвертый сезон — это гарантия, и его учитывают в планах Apple Studios по сериалу. Стиллер и Эриксон публично говорили о том, что сериал будет длиться 3-4 сезона… цель — четыре сезона, и Apple ее полностью поддерживает», — говорится в отчете.

Deadline отмечает, что Apple Studios «прекрасно осознает» то, что фанаты «Разделения» не настроены на трехлетние паузы между сезонами (как было в случае 1 и 2), поэтому можно ожидать ускорения производства.


«Разделение» — это научно-фантастический сериал, повествующий о работниках технологической корпорации Lumon Industries, которые согласились на хирургическую процедуру, что разделила их рабочие воспоминания от домашних и фактически создала две личности в одном теле. Интро (рабочие) не знают, что происходит дома, а экстра (домашние) понятия не имеют, чем они занимаются на работе. Первый и второй сезоны шоу сейчас транслируются на Apple TV.

