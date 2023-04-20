Сериал «Сумерки» — Lionsgate планирует создать собственную телевизионную версию вампирской саги Стефени Майер

Lionsgate TV, как сообщает The Hollywood Reporter, находится на ранних стадиях разработки сериальной версии франшизы «Сумерки» по книгам писательницы Стефени Майер.

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Сама автор вампирской серии («Сумерки», «Новолуние», «Затмение», «Рассвет») ведет переговоры о возвращении, а исполнительными продюсерами будущего шоу назначены Вик Годфри («Вавилон») и бывший сопрезидент Lionsgate Picture Group Эрик Фейг («Ла-Ла Ленд») — оба работали над предыдущими киноадаптациями романов. Шинед Дэйли («Ходячие мертвецы: Мир за пределами») напишет сценарий.

Если вы выросли в начале 2000-х, то, скорее всего, знакомы с сенсационной серией романов о вампирах, которая захватила чуть ли не каждого подростка того времени. Сага, впервые выпущенная Стефени Майер в 2005 году, рассказывает о старшекласснице Белле, которая переезжает жить к своему отцу Чарли в городок Форкс, штат Вашингтон. Девушка знакомится с загадочным парнем Эдвардом Калленом и впоследствии узнает, что он вампир, как и вся его семья. Остальная часть истории сосредоточена на попытках Беллы стать вампиром и остаться вместе со своим возлюбленным навсегда.

Несколько лет спустя «Сумерки» пробились на большой экран с первой экранизацией, остальные основные книги серии также адаптированы, причем последняя была разделена на две части. Хотя Кристен Стюарт, исполнившая роль Беллы, часто критиковали за ее игру, впоследствии у нее получилась неплохая актерская карьера, как и у ее коллеги Роберта Паттинсона (Эдвард).

В 2023 году идея возрождения «Сумерек» кажется несколько невнятной, но определенный смысл в возвращении к финансово успешному проекту есть (предыдущие экранизации били рекорды кассовых сборов и наконец собрали $3,4 млрд во всем мире) — тем более на фоне усилий других студий по перезапуску проектов, посвященных Гарри Поттеру, Перси Джексону, или героям произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Ранее в этом месяце обновленный бренд Max объявил о работе над сериалом, который по-новому расскажет историю учеников школы магии Хогвартса. По словам компании, каждый из 7 запланированных сезонов будет адаптировать одну книгу франшизи, также к работе привлечена Джоан Роулинг.