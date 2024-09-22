Новости Кино 22.09.2024 в 13:57 comment views icon

Сериал «Властелин колец»: Фаразон увидел в палантире «тизер» третьего сезона

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Сериал «Властелин колец»: Фаразон увидел в палантире «тизер» третьего сезона

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» посвященный созданию Колец и падению Эрегиона. В палантире авторы, вероятно, показали события третьего сезона.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Фаразон имел видение, когда он прикоснулся к палантиру в шестом эпизоде. То, что он увидел, с высокой вероятностью было анонсом событий будущего сезона сериала. Эпизоды второй сезон преимущественно посвящены созданию Сауроном и Келебримбором титульных Колец власти и их влиянию на события в Средиземье. Однако другая сюжетная линия — изменение политического климата в Нуменоре — намекает на то, что зрители.

Фаразон воспользовался раздором в Нуменоре, чтобы стать королем, однако Мириэль пережила суд Валар и доказала, что могущественные духи поддерживают ее. После этой плохой для него новости Фаразон воспользовался палантиром. Он увидел пламя и лицо Халбранда в нем — прозрачный намек на будущую катастрофу, описанную Толкином.

Серіал «Володар перснів»: Фаразон побачив у палантирі «тизер» третього сезону

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» с первого сезона намекает на ужасный конец Нуменора в видениях Мириэль. Образ Халбранда-Саурона — вторая часть зажигательного предсказания В книгах Толкина Фаразон берет Саурона в плен (не зная его настоящей личности), но ловкий злодей манипулирует королем до такой степени, что фактически становится его самым доверенным советчиком. Под влиянием Темного Лорда Фаразон ведет свой народ в атаку на Валар в Валиноре. Наказанием за это стала гибель острова и королевства.

Видение лица Халбранда в палантире, вероятно, заставит Фаразона поверить, что этот человек является ключом к его успеху. Он может начать искать Халбранда и найти его. Независимо от того, как их пути снова пересекутся, этот момент в шестом эпизоде указывает, что эта история уже на подходе и, вероятно, будет одной из сюжетных линий третьего сезона.

Серіал «Володар перснів»: Фаразон побачив у палантирі «тизер» третього сезону

Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» в основном посвящен работе Саурона и Келебримбора над кольцами. Темному Лорду легко удалось манипулировать эльфом, поскольку его гордость и желание превзойти Феанора сделали его уязвимым для зла. Похоже, что в третьем сезоне Фаразон станет новым Келебримбором. Так или иначе, если следовать важной сюжетной линии Толкина, эти двое злодеев обязательно будут сотрудничать, а Нуменор падет.

Онлайн-курс "Комерційний ілюстратор" від Skvot.
Курс, де ти перетвориш ідеї на діджитал-ілюстрації, а бажання малювати — на повноцінну кар’єру. Лектор — співзасновник студії та журналу про культуру, 13 років збирає нагороди за те, що любить. .
Детальніше

Все книги Толкина на украинском языке: от «Сильмариллиона» и «Властелина колец» до «Берен и Лутиен» и биографии писателя

Источник: ScreenRent

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить