Новости Кино 06.09.2024 в 11:16 comment views icon

В сериале «Властелин колец» нашли детали, которые разоблачают Незнакомца — он не тот, кем кажется

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Андрій Русанов

Автор сайта

В сериале «Властелин колец» нашли детали, которые разоблачают Незнакомца — он не тот, кем кажется

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В четвертом эпизоде второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» внимательные зрители заметили подсказку относительно личности Незнакомца. Загадочный Истари может быть не тем, кем все думают.

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Это небольшая деталь, которую легко не заметить, если целенаправленно не искать ответ на вопрос и не знать произведений Толкина. В них и в письмах писателя упоминаются Синие маги Алатар и Палландо — тоже Истари, отправленные валар к людям, как Гэндальф или Саруман. О них известно немного, однако они действовали на Востоке и Юге, куда пришли Незнакомец и Нори.

«Я не мог не заметить светло-голубой халат, который висел на стене в доме Тома [Бомбадила] (~20 минута). Возможно, это будет прощальный подарок для Незнакомца в будущем эпизоде», — пишет один из зрителей на Reddit.

Как раз во времена создания Кольца Власти во Вторую Эпоху Средиземья, Алатар и Палландо стали первыми из Истари и были отправлены на Восток, чтобы направить людей против Саурона и помочь изгнанникам, которые отказывались поклоняться Морготу в Первую Эпоху.

«Они на 100% собираются это сделать, потому что Том называет мантию Незнакомца «грязной мантией». Совершенно очевидно, что они дадут Незнакомцу голубую мантию. Еще один не очень тонкий намек: каждый раз, когда на экране появляется голубая мантия, воспроизводится тема Незнакомца», — заявил другой фанат.

Другое имя Алатара — Моринетар, что означает «убийца» на эльфийском языке Квенья, об этом тоже говорят в догадках.

«Также есть две другие подсказки, одна была раньше, вторая сейчас. В начале он сказал: «Ты пришел из тени, и я прошу тебя вернуться в тень». И теперь Том сказал ему, что его задача — противостоять как Саурону, так и Темному Волшебнику, не будет ли уместно назвать его «Убийца» Убийца»? Я говорю, что это Алатар».

Распространенной версией является мнение, что незнакомец — это Гэндальф (в значительной степени потому, что Синие маги не слишком известны широкой публике). Некоторые детали доказывают это, но другие противоречат.

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Источник: GamesRadar

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