В сериале «Властелин колец» нашли детали, которые разоблачают Незнакомца — он не тот, кем кажется

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В четвертом эпизоде второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» внимательные зрители заметили подсказку относительно личности Незнакомца. Загадочный Истари может быть не тем, кем все думают.

Это небольшая деталь, которую легко не заметить, если целенаправленно не искать ответ на вопрос и не знать произведений Толкина. В них и в письмах писателя упоминаются Синие маги Алатар и Палландо — тоже Истари, отправленные валар к людям, как Гэндальф или Саруман. О них известно немного, однако они действовали на Востоке и Юге, куда пришли Незнакомец и Нори.

«Я не мог не заметить светло-голубой халат, который висел на стене в доме Тома [Бомбадила] (~20 минута). Возможно, это будет прощальный подарок для Незнакомца в будущем эпизоде», — пишет один из зрителей на Reddit.

Как раз во времена создания Кольца Власти во Вторую Эпоху Средиземья, Алатар и Палландо стали первыми из Истари и были отправлены на Восток, чтобы направить людей против Саурона и помочь изгнанникам, которые отказывались поклоняться Морготу в Первую Эпоху.

«Они на 100% собираются это сделать, потому что Том называет мантию Незнакомца «грязной мантией». Совершенно очевидно, что они дадут Незнакомцу голубую мантию. Еще один не очень тонкий намек: каждый раз, когда на экране появляется голубая мантия, воспроизводится тема Незнакомца», — заявил другой фанат.

Другое имя Алатара — Моринетар, что означает «убийца» на эльфийском языке Квенья, об этом тоже говорят в догадках.

«Также есть две другие подсказки, одна была раньше, вторая сейчас. В начале он сказал: «Ты пришел из тени, и я прошу тебя вернуться в тень». И теперь Том сказал ему, что его задача — противостоять как Саурону, так и Темному Волшебнику, не будет ли уместно назвать его «Убийца» Убийца»? Я говорю, что это Алатар».

Распространенной версией является мнение, что незнакомец — это Гэндальф (в значительной степени потому, что Синие маги не слишком известны широкой публике). Некоторые детали доказывают это, но другие противоречат.

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Источник: GamesRadar

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