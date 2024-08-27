Сериал «Властелин колец»: как Том Бомбадил учил Незнакомца колдовать, а предки хоббитов узнали, что такое дом

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Актеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» рассказали, как Незнакомец-Истари начнет овладевать своей силой, а предки хоббитов задумаются над тем, чтобы осесть.

Итак, в конце первого сезона зрители узнали, что Незнакомец на самом деле является одним из могущественных Истари — магических агентов-Майар, посланных самими Валар для борьбы с угрозой Темного Лорда. Гарфутки Нори и Поппи отправляются вместе с ним в пустыню Рун.

В путешествии Незнакомец найдет помощь в лице легендарного Тома Бомбадила, таинственного и могущественного обитателя лесов, которого встретили Фродо с друзьями в начале «Властелина колец». Персонаж играет важную роль в поисках Незнакомцем своего истинного «я» во втором сезоне.

«В первом сезоне много времени, когда Незнакомец на самом деле не понимает, как работает его энергия и, следовательно, как она влияет на Нори, Поппи и сообщество гарфов. Такое ощущение, что Незнакомец делает эти вещи случайно, а гарфуты вынуждены на это реагировать. Но с Томом Бомбадилом такое ощущение, будто его перевернули. Внезапно Незнакомец впервые взаимодействует с существом, которое стоит на несколько шагов впереди него, и делает случайные вещи, которые он не понимает. «Он действительно пытается догнать [Тома], пытается подражать ему… и поэтому, я думаю, это довольно интересное место, чтобы увидеть Незнакомца. Мы не видели его в этой зоне раньше, и было бы интересно посмотреть, как он справляется со всей загадкой», — рассказал исполнитель роли Незнакомца Дэниел Вейман.

Но что-то новое и важное для себя находит не только он. Нори и Поппи, которые расстались со своей семьей гарфутов, смогут исследовать стуров — своих дальних невысоких родственников. Это одно из трех племен-предшественников хоббитов, известных из первой книги «Властелина колец». Стуры и их оседлая культура заставляют гарфуток задуматься об образе жизни своего племени.

«Поппи смущена и видит в этом возможность, образ жизни. Очевидно, что у них есть различия, но несомненное сходство создает интригу. Видеть, что они не кочуют, — это главное для нее, она говорит: «Вау, у вас есть место, место, которое вам принадлежит!». Это то, что Поппи постоянно ищет. Это ее путешествие в течение этого сезона, поиск мест и существ к которым она принадлежит», — рассказывает исполнительница роли Меган Ричард. «Для Нори это признак, что гарфуты могут однажды получить такое же ощущение места. Это действительно открывает ей глаза на то, какой может быть ее цель, кроме помощи Незнакомцу», — добавляет Маркелла Кавена (Нори).

Итак, в этом путешествии все получат то, что определит жизнь Незнакомца и хоббитов, возможно, на тысячи лет. Но на пути персонажей ждут и новые угрозы. Начать следить за этими событиями можно будет уже послезавтра, 29 августа, когда на Amazon Prime Video выйдут первые три эпизода.

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Источник: Gizmodo

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