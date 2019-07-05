Сеть Bitcoin за год потребляет больше энергии, чем вся Швейцария





По данным исследователей из Кембриджского университета, криптовалюта Bitcoin потребляет больше энергии, чем вся Швейцария. Так, был запущен онлайн-инструмент CBECI (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index), который в реальном времени показывает, какое количество энергии необходимо для поддержания сети Bitcoin. С его помощью можно подсчитать, какое количество на сеть потребуется на протяжении года.

Как свидетельствуют данные CBECI, в настоящее время что глобальная сеть Bitcoin потребляет более 7 ГВт электроэнергии. В течение всего года совокупное энергопотребление составляет примерно 64 ТВт•ч. Это больше, чем использует вся Швейцария за тот же период времени (58 ТВт•ч в год), но немного меньше, чем Колумбия (68 ТВт•ч в год). Таким образом, на долю Bitcoin приходится примерно 0,25% всего мирового потребления электроэнергии. Это столько же энергии, сколько все электрические чайники в Великобритании используют за 11 лет.

Вместе с тем, существуют трудности в определении точного количества энергии, которое требуется для обеспечения работоспособности сети Bitcoin. Различные модели дают различные показатели. Эта неопределенность отражена включением в данные CBECI нижних и верхних границ для своих оценок. Нижняя граница в настоящее время составляет около 22 ТВт•ч энергии в год, тогда как верхняя граница составляет чуть менее 150 ТВт•ч. Хотя эти цифры могли измениться со времени публикации.

Несмотря на то, что показатель CBECI показывает приблизительный объём потребления энергии, он близок по своему значению к подсчётам Digiconomist. По данным этого источника сеть Bitcoin за год использует около 70 ТВт•ч (уже больше, чем Колумбия). Ознакомиться с методологией подсчёта CBECI можно ознакомиться по следующему адресу.

Но даже если абстрагироваться от точных цифр, можно видеть, что сеть одной лишь криптовалюты требует громадного количества электроэнергии для поддержания своей работоспособности. И уровень энергопотребления постоянно увеличивается. Иногда объём используемой энергии увеличивается в 2 раза менее чем за полгода. А это ведёт к росту выбросов в атмосферу, так как для сети Bitcoin нужно вырабатывать всё больше энергии. При этом данную криптовалюту нельзя назвать высокоэффективной в экономическом плане. По данным эксперта Алекса де Вриса, сеть Bitcoin способна осуществлять менее 100 млн транзакций в год, что является «ничтожно малым» показателем по сравнению с 500 млн платежей, обрабатываемых традиционной финансовой индустрией.

Источник: The Verge