Новости
Сеть магазинов АТБ предложила покупателям заменить пластиковые пакеты на экологичные картонные ящики для покупок

Сеть магазинов АТБ предложила покупателям заменить пластиковые пакеты на экологичные картонные ящики для покупок

Сеть магазинов АТБ предложила покупателям заменить пластиковые пакеты на экологичные картонные ящики для покупок


Мы неоднократно писали об экологических инициативах украинских компаний, начиная с отказа от пенопласта в «Новой Поште» и заканчивая биоразлагаемыми пакетами для мусора от «Биосферы». К похвальному тренду решила присоединиться торговая сеть АТБ, которая предложила своим покупателям упаковывать покупки не в пластиковые пакеты, а в… картонные коробки под названием «Ящики для покупок».

Эта эко-упаковка изготовлена из переработанного материала, при этом после окончания использования она легко утилизируются, не причиняя вред окружающей среде. Для эксперимента с такого рода упаковкой компания выбрала 200 магазинов АТБ большой площади, расположенных преимущественно вблизи крупных проспектов, магистральных дорог и трасс Украины с большими парковочными зонами. Ориентировочные сроки эксперимента — два месяца. По окончанию этого срока будет рассмотрен вопрос о расширении данной практики на большее количество магазинов сети по всей Украине.

В АТБ считают, что ящики для покупок станут хорошей альтернативой большим пакетам АТБ. В первую очередь такой вид упаковки должен заинтересовать автомобилистов, которые смогут аккуратно разместить купленный товар в багажнике авто. Упаковка рассчитана на вес 25 кг и предназначена для многоразового использования. Цена новинки в сети АТБ составляет 19,90 грн, а приобрести его можно в прикассовой зоне магазинов АТБ, участвующих в эксперименте.

Напомним, что в апреле 2019 года компания также перешла на реализацию «зеленых пакетов» с биоразлагающей добавкой в своем составе. Специальная добавка d2w воздействует на углеродные соединения полимера, в результате чего, через определенный временной промежуток они разрушаются, активизируя расщепление полимера. Изделие из него становится хрупким и быстро распадается на крошечные хлопья. Процесс разложения полимера вызывает любая комбинация высокой температуры, света и давления, действующие как катализаторы и определяющие скорость и, соответственно, время разложения.

Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном количестве магазинов торговой сети АТБ и в скором времени применила эту экологическую инициативу во всех магазинах АТБ. Одновременно с переходом на пакеты с биоразлагающей добавкой, АТБ-Маркет предлагает своим покупателям приобретать эко-сумки разной величины.

Источник: RAU

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить