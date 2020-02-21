Сеть магазинов АТБ предложила покупателям заменить пластиковые пакеты на экологичные картонные ящики для покупок





Мы неоднократно писали об экологических инициативах украинских компаний, начиная с отказа от пенопласта в «Новой Поште» и заканчивая биоразлагаемыми пакетами для мусора от «Биосферы». К похвальному тренду решила присоединиться торговая сеть АТБ, которая предложила своим покупателям упаковывать покупки не в пластиковые пакеты, а в… картонные коробки под названием «Ящики для покупок».

Эта эко-упаковка изготовлена из переработанного материала, при этом после окончания использования она легко утилизируются, не причиняя вред окружающей среде. Для эксперимента с такого рода упаковкой компания выбрала 200 магазинов АТБ большой площади, расположенных преимущественно вблизи крупных проспектов, магистральных дорог и трасс Украины с большими парковочными зонами. Ориентировочные сроки эксперимента — два месяца. По окончанию этого срока будет рассмотрен вопрос о расширении данной практики на большее количество магазинов сети по всей Украине.

В АТБ считают, что ящики для покупок станут хорошей альтернативой большим пакетам АТБ. В первую очередь такой вид упаковки должен заинтересовать автомобилистов, которые смогут аккуратно разместить купленный товар в багажнике авто. Упаковка рассчитана на вес 25 кг и предназначена для многоразового использования. Цена новинки в сети АТБ составляет 19,90 грн, а приобрести его можно в прикассовой зоне магазинов АТБ, участвующих в эксперименте.

Напомним, что в апреле 2019 года компания также перешла на реализацию «зеленых пакетов» с биоразлагающей добавкой в своем составе. Специальная добавка d2w воздействует на углеродные соединения полимера, в результате чего, через определенный временной промежуток они разрушаются, активизируя расщепление полимера. Изделие из него становится хрупким и быстро распадается на крошечные хлопья. Процесс разложения полимера вызывает любая комбинация высокой температуры, света и давления, действующие как катализаторы и определяющие скорость и, соответственно, время разложения.

Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном количестве магазинов торговой сети АТБ и в скором времени применила эту экологическую инициативу во всех магазинах АТБ. Одновременно с переходом на пакеты с биоразлагающей добавкой, АТБ-Маркет предлагает своим покупателям приобретать эко-сумки разной величины.

Источник: RAU