Новости Украина 05.09.2023 в 12:44

Шеринг студенческого билета в «‎Дії» – электронные копии документа можно отправить сразу из приложения

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новая функция в «Дії» избавит от необходимости делать сканы или ксерокопии, чтобы поделиться копией студенческого билета.

Копию можно создать прямо в приложении «Дія», а учреждения и организации получат ее через несколько секунд. Опция пригодится, если нужно получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе университета, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и т.д.

Украинские бизнесы могут настроить интеграцию с приложением «Дія», чтобы предоставлять скидки студентам или же делиться полезным контентом с целевой аудиторией.

Компании также могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн – для этого рекомендуют обращаться к команде «Дії» в Telegram.

Некоторые вузы уже начали принимать электронные документы на поступление или поселение в общежития через «Дію»– в частности, Западноукраинский национальный университет в Тернополе и Национальный университет «Одесская политехника» (здесь введено отдельное приложение Univera). Также цифровые копии принимают Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, Одесская юридическая академия, Волынский национальный университет имени Леси Украинки, Университет экономики и права «КРОК», Национальный университет имени Михаила Остроградского (Кременчуг), Запорожская политехника и Тернопольский кооперативный профессиональный колледж.

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