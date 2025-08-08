Шунтированная NVIDIA RTX 5090 ворвалась в десятку 3DMark только с воздушным охлаждением

Шунтирующие резисторы позволяют подать на видеокарту большую мощность и лучше ее разогнать. На этот раз выдающийся результат достигнут только с воздушными кулерами.

Пользователь Reddit с ником thavidreadertrue использовал резисторы на 1 мОм для увеличения TDP RTX 5090 до 1200 Вт. Эта технология позволила видеокарте достичь 9 места в топе 3DMark Speedway и попасть в топ-20 в Steel Nomad и Port Royal с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и воздушными кулерами на обоих (хотя обычно подобные модификации требуют жидкостного охлаждения).

Оверклокер не менял радиатор на своей видеокарте Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Master ICE, поскольку считал его достаточным для тепловых требований. Он заменил имеющиеся резисторы 2 мОм на 1 мОм, что вдвое увеличило лимит мощности для RTX 5090. По умолчанию графический процессор может потреблять около 600 Вт.

Также энтузиаст заменил термоинтерфейс видеокарты с помощью термопасты PTM 7950 и Upsiren UX Ultra. С потреблением около 820 Вт во время максимальной нагрузки, тактовой частотой 3,2 ГГц и температурой около 79 °C RTX 5090 смогла попасть в десятку лучших результатов в 3DMark Speedway (с такой конфигурацией процессора и видеокарты), когда набрала 16 559 баллов (9 место). Также она заняла 11место в Steel Nomad с 17 125 баллами и 15 место с 43 378 баллами в Port Royal.

Это единственная RTX 5090 с воздушным охлаждением, которая занимает такие высокие позиции. Также благодаря замене резисторов видеокарта достигла тактовой частоты 3,2 ГГц с напряжением 1,060 вольт. Для сравнения, бустовая частота карты составляет лишь boost лишь 2,4 ГГц.

Источник: Wccftech