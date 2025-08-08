banner
Новости Технологии 08.08.2025 comment views icon

Шунтированная NVIDIA RTX 5090 ворвалась в десятку 3DMark только с воздушным охлаждением

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Шунтированная NVIDIA RTX 5090 ворвалась в десятку 3DMark только с воздушным охлаждением

Шунтирующие резисторы позволяют подать на видеокарту большую мощность и лучше ее разогнать. На этот раз выдающийся результат достигнут только с воздушными кулерами.

Пользователь Reddit с ником thavidreadertrue использовал резисторы на 1 мОм для увеличения TDP RTX 5090 до 1200 Вт. Эта технология позволила видеокарте достичь 9 места в топе 3DMark Speedway и попасть в топ-20 в Steel Nomad и Port Royal с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и воздушными кулерами на обоих (хотя обычно подобные модификации требуют жидкостного охлаждения).

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Общий вид системы / thavidreadertrue

Оверклокер не менял радиатор на своей видеокарте Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Master ICE, поскольку считал его достаточным для тепловых требований. Он заменил имеющиеся резисторы 2 мОм на 1 мОм, что вдвое увеличило лимит мощности для RTX 5090. По умолчанию графический процессор может потреблять около 600 Вт.

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Замена резисторов и термоинтерфейса/ thavidreadertrue

Также энтузиаст заменил термоинтерфейс видеокарты с помощью термопасты PTM 7950 и Upsiren UX Ultra. С потреблением около 820 Вт во время максимальной нагрузки, тактовой частотой 3,2 ГГц и температурой около 79 °C RTX 5090 смогла попасть в десятку лучших результатов в 3DMark Speedway (с такой конфигурацией процессора и видеокарты), когда набрала 16 559 баллов (9 место). Также она заняла 11место в Steel Nomad с 17 125 баллами и 15 место с 43 378 баллами в Port Royal.

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Результат в 3DMark / thavidreadertrue

Это единственная RTX 5090 с воздушным охлаждением, которая занимает такие высокие позиции. Также благодаря замене резисторов видеокарта достигла тактовой частоты 3,2 ГГц с напряжением 1,060 вольт. Для сравнения, бустовая частота карты составляет лишь boost лишь 2,4 ГГц.

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
Видеокарта AMD Radeon RX 7400 найдена в ПК Dell
Эта NVIDIA RTX 5090 стоит $24000 — что в ней особенного
Китай догоняет AMD: процессор Zhaoxin KH-50000 с 96 ядрами и 12x DDR5 соответствует серверному EPYC 9004
Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
Нейронное сжатие текстур на NVIDIA RTX 50 и Intel — ютубер показал увлекательное демо
NVIDIA RTX 50 Super появятся уже в этом году, — инсайдеры
Видеокарта GeeFarce RTX 5027 имеет встроенный ПК, который можно поместить в большой ПК
Эту конфету уже ели: Intel выпустила Core 5 120/120F, которые на самом деле i5-12400
Kioxia готовит SSD, в три раза быстрее любого существующего
Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Q-Code 92: сборка ПК за $20 000 не работает несмотря на многочисленные замены компонентов, включая материнскую плату
Геймеры игнорируют NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продаж в пользу 16 ГБ
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
Видеокарты Sycom получили кулеры Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT
SSD Team Group с кнопкой самоуничтожения — босс никогда не увидит вашей маленькой коллекции
INNO3D представила однослотовые NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением
Не вышло: Intel, вероятно, откажется от E-ядер после Razer Lake
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить