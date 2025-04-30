Silverstone представила сверхмощный блок питания Hela 2500Rz — хватит на три RTX 5090 или четыре RTX 5080

Новейшие видеокарты NVIDIA поражают своим аппетитом. Из-за высокого уровня энергопотребления и нагрева иногда даже плавятся коннекторы питания. Естественно, чтобы обеспечить такие видеокарты достаточным количеством энергии нужны мощные блоки питания. Компания Silverstone как раз выпустила такой — он способен запитать даже несколько производительных видеокарт одновременно.

Новый блок питания Silverstone Hela 2500Rz имеет заявленную мощность 2500 Вт. Он может обеспечить энергией четыре видеокарты с разъемом 12VHPWR или 12V-2×6. Этот блок поддерживает современные стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.0, поэтому с легкостью справится с питанием четырех RTX 5080 — одних из самых производительных видеокарт. Также он справится с обслуживанием до трех видеокарт RTX 5090. Дополнительно он подходит для большего количества менее мощных карт, так как имеет еще семь 8-контактных разъемов PCIe (через два двойных кабеля 6+2 и три одинарных 6+2).

Впервые Hela 2500Rz показали еще в прошлом году, но только сейчас Silverstone завершила разработку и запустила его как готовое коммерческое устройство. Из-за огромной мощности в 2500 Вт этот блок питания работает только в электросетях с напряжением 240 В. Украинцам и европейцам нет причин беспокоиться из-за несовместимости. А вот в большинстве домохозяйств в США, где стандартное напряжение 110 В, использовать этот блок не получится без специального преобразователя.

Блок питания Hela 2500Rz предназначен для использования в составе одной мощной рабочей станции, поскольку у него лишь один 24-контактный ATX-разъем, и он не подходит для питания двух систем одновременно. В комплект поставки входят:

3 SATA/периферийные кабели (по 4 разъема SATA),

4 кабеля EPS/PCIe (8-контактные, 4+4),

1 Molex (на 4 разъема),

4 кабеля 12V-2×6,

4 8-контактных кабеля для старых видеокарт.

Новинка имеет сертификат эффективности Cybenetics Platinum, японские конденсаторы, защиту от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания и других типичных угроз. Он оснащен тремя линиями питания (3.3V, 5V, 12V), где первые две обеспечивают до 120 Вт, а линия 12V — полную мощность в 2500 Вт.

Охлаждение обеспечивает вентилятор диаметром 135 мм с двойными шарикоподшипниками. При нагрузке до 10% он вообще не вращается, а дальше постепенно наращивает обороты — от 500-600 об/мин на 20% нагрузки до чуть более 2000 об/мин при полной нагрузке.

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Silverstone пока не огласила информацию о цене и дате начала продаж нового блока питания Hela 2500Rz. Учитывая характеристики, без сомнения, он станет одним из самых дорогих блоков питания на рынке.

Источник: tomshardware