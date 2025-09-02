Самые интересные новые сериалы сентября 2025 года

В сентябре традиционно начинается новый телевизионный сезон, поэтому вряд ли кого-то удивит тот факт, что, например, на NBC стартует 25 сезон «Закона и порядка», а на FOX — 37-й «Симпсонов». Но не этими старожилами едиными будут изобиловать сентябрьские малые экраны: в этом месяце готовьтесь к двойному путешествию в Талсу — вместе с Итаном Хоуком и тамошним «Королем» Сильвестром Сталлоне; а также к двойной встрече с зомби — вместе с Мстителями и Дэрилом Диксоном. Также сможем заглянуть внутрь бункера миллиардеров, пивоварни Guinness, повторно Университета Годолкина и не только. Все подробности, как всегда, в нашем ежемесячном материале.

Новые сериалы

“The Runarounds”

Жанр: музыкальная подростковая драма

Дата премьеры: 1 сентября

Релиз: Prime Video

Летом, после окончания школы, несколько друзей объединяются, чтобы создать рок-группу. Но чем популярнее они становятся, тем труднее им найти баланс между сложностями повседневной жизни и стремлением достичь успеха на сцене. Сюжет нового сериала от создателей «Внешних отмелей» вдохновлен историей реальной группы The Runarounds, а в кадре будут фигурировать ее настоящие участники. Все 8 эпизодов доступны к просмотру на Prime Video с 1 сентября.

«Газета» / The Paper

Жанр: псевдодокументальный ситком

Дата премьеры: 4 сентября

Релиз: Peacock

В Толедо, штат Огайо, группа документалистов сосредоточила свое внимание на Toledo Truth Teller — исторически значимой, но терпящей упадок газете, которая пытается возродиться с помощью журналистов-волонтеров.

«Газета» является спинофом культового «Офиса» (2005—2013), а его шоураннер Грег Дэниелс снова в строю. Главные роли исполнили Донал Глисон и итальянская актриса Сабрина Импаччиаторе, которую поклонники сериальной продукции могут помнить по хитовому «Белому лотосу». Peacock обещает выпустить все 10 эпизодов одновременно 4 сентября, так что вы уже знаете, под что можно будет расслабиться на выходных после тяжелой рабочей недели.

«Задание» / Task

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 7 сентября

Релиз: HBO

Агент ФБР из Филадельфии Том назначен руководителем оперативной группы, которая должна положить конец серии жестоких ограблений, совершенных скромным семьянином. Новый проект от HBO — всегда заметное событие для сериаломанов, в этом конкретном случае подкрепленное шоуранерством создателя «Мэйр из Исттауна» (2021) Брэда Ингелсби. В кадре экранное противостояние предстоит разыграть Марку Руффало и Тому Пэлфри. Шоу состоит из 7 эпизодов, которые будут выходить еженедельно с 7 сентября по 19 октября.

“The Girlfriend”

Жанр: психологический триллер

Дата премьеры: 10 сентября

Релиз: Prime Video

У Лоры есть все, что нужно для счастья: блестящая карьера, любимый муж Говард и ее драгоценный и единственный сын Дэниел. Но эта идиллия стремительно рушится, когда парень приводит домой молодую девушку Черри, появление которой меняет жизнь Лоры кардинальным образом.

Сюжет сериала основан на одноименном романе Мишель Фрэнсис. Кроме исполнения одной из главных ролей Робин Райт взяла на себя функции режиссерки половины эпизодов (трех из шести) и исполнительной продюсерки проекта. На съемочной площадке ей составили компанию Оливия Кук, Лори Дэвидсон и другие. Все эпизоды выходят на платформе Prime Video 10 сентября.

«Черный кролик» / Black Rabbit

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 18 сентября

Релиз: Netflix

Когда владелец популярного заведения в Нью-Йорке Джейк Фридкен позволяет своему проблемному брату Винсу вернуться в его жизнь. Это подвергает его опасности, которая грозит разрушить все, что он построил.

«Черный кролик» был создан Заком Бейлином и Кейт Сассман и будет состоять из стандартных для Netflix 8 эпизодов, которые выйдут одновременно 18 сентября. Изображать братьев перед камерой было доверено Джуду Лоу и Джейсону Бейтману, срежиссировавшему первые два эпизода. А последние два снова воссоединили Лоу и постановщика Джастина Курзеля, которые вместе работали над криминальным триллером «Кровавый лидер», что буквально в июле прокатывался в украинских кинотеатрах.

«Спартак: Дом Ашура» / Spartacus: House of Ashur

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 18 сентября

Релиз: STARZ

События сериала происходят в Италии в I веке до н.э. За помощь римлянам в подавлении восстания рабов Ашур получает гладиаторскую школу, которая когда-то принадлежала Лентулу Батиату.

«Дом Ашура» представляет собой спиноф популярного исторического шоу «Спартак», насчитывавшему три сезона и выходившему на канале STARZ с 2010 по 2013 годы. Ник Э. Тарабей возвращается к своей роли несмотря на гибель персонажа в оригинальном шоу, ведь сценаристы предложат альтернативную историю Ашура. Один из создателей «Спартака» Стивен Денайт выступил шоураннером и здесь.

«Бункер миллиардеров» / El refugio atómico

Жанр: научно-фантастический триллер, драма

Дата премьеры: 19 сентября

Релиз: Netflix

Столкнувшись с угрозой беспрецедентного глобального конфликта, группа миллиардеров замыкается в подземном бункере. Изоляция выявляет худшие стороны их острых характеров, что приводит к неожиданным союзам и раскрытию многочисленных тайн. «Бункер миллиардеров» — очередной сериал для Netflix от испанских киноделов Алекса Пины и Эстер Мартинес Лобато, предыдущими проектами которых были «Бумажный дом» (2017—2021) и «Берлин» (2023).

“The Lowdown”

Жанр: полубиографическая драма

Дата премьеры: 23 сентября

Релиз: FX

События разворачиваются в Талсе, штат Оклахома, и в определенной степени вдохновлены американским активистом, журналистом, историком и художником Ли Роем Чепменом, чьи исследования изменили современное понимание расовой истории города. В частности, в 2011 году он опубликовал статью, в которой рассказал о связи основателя Талсы У. Тейта Брейди с ку-клукс-кланом и о его роли в местных Расовых беспорядках 1921 года.

Создателем шоу выступил один из шоураннеров «Псов резервации» (2021— 2023) Стерлинг Гарджо, а главную роль исполнил Итан Хоук, который в лишних представлениях не нуждается. Первые 2 из 8 эпизодов стартуют на FX 23 сентября, а остальные 6 будут выходить по вторникам до 4 ноября.

«Marvel Зомби» / Marvel Zombies

Жанр: супергеройский зомби-апокалипсис

Дата премьеры: 24 сентября

Релиз: Disney+

Действие разворачивается в альтернативной временной линии, представленной в эпизоде «А что если… Зомби?!» (2021) анимационного сериала «А что если…», где вирус превратил большую часть населения мира, включая Мстителей, в ходячих мертвецов. Сериал рассказывает о группе выживших, которые находят ключ к прекращению пандемии. Это заставляет их рисковать собственной жизнью, сражаясь с зомби со сверхспособностями, чтобы спасти мир.

Сюжет основан на одноименном комиксе, к своим ролям (точнее к озвучиванию персонажей) возвращается команда актеров, фигурировавших в предыдущих фильмах и сериалах марвеловской вселенной — Элизабет Олсен, Дэвид Гарбор, Симу Лю, Флоренс Пью, Пол Радд, Рэндалл Парк, Ваятт Расселл, Хейли Стэнфилд, Тесса Томпсон, Доминик Торн и Иман Веллани. Шоу выйдет на Disney+ 24 сентября и будет состоять из 4 эпизодов. Оно станет частью Шестой фазы киновселенной Marvel.

«Дом Гиннесов» / House of Guinness

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 25 сентября

Релиз: Netflix

Сериал рассказывает о семье, стоявшей за пивоваренной компанией Guinness в Ирландии и Нью-Йорке XIX века, а также о последствиях смерти Бенджамина Гиннеса — человека, ответственного за необычайный успех пивоварни.

Узнать подробнее об истории одного из самых известных пивоваренных брендов и, соответственно, легендарного ирландского стаута, а также причастных к этому предприятию лиц, можно будет на Netflix с 25 сентября, когда и выйдут все 8 серий. Они обещают вайб «Острых козырьков», что неудивительно, ведь создателем выступил Стивен Найт. Попутно всем ценителям пенного рекомендуем ознакомиться с познавательной статьей об украинском крафтовом пиве, если вы этого еще не сделали.

«Проблемные» / Wayward

Жанр: триллер

Дата премьеры: 25 сентября

Релиз: Netflix

Действие происходит в, на первый взгляд, приветливом, но на самом деле зловещем городке. Этот канадский сериал исследует темную сторону индустрии перевоспитания трудных подростков. Канадская комикесса, актриса, сценаристка и певица Мэй Мартин не только является шоураннером, но и также сыграла одну из главных ролей.

«Профи» / The Savant

Жанр: криминальный триллер, боевик

Дата премьеры: 26 сентября

Релиз: Apple TV+

Сериал основан на статье Андреа Стэнли в журнале Cosmopolitan «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?», опубликованной в августе 2019 года. Это история женщины, которая проникала в онлайн-группы, пропагандирующие ненависть, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.

Не допускать непоправимого в кадре возьмется Джессика Честейн на Apple TV+ с 26 сентября, когда выйдут дебютные 2 эпизода. Остальные шесть будут поступать каждую неделю до 7 ноября. Ну и, похоже, у господина Стейтема появилась конкурентка в плане профессиональных навыков.

«Чед Пауэрс» / Chad Powers

Жанр: спортивная комедия

Дата премьеры: 30 сентября

Релиз: Hulu

В центре повествования находится бывший высокомерный и самовлюбленный квотербек студенческой команды Расс Холлидей, чья карьера не задалась после того, как он опозорился в финальной игре. Со временем Расс выдает себя за титулованного Чеда Пауэрса, чтобы начать с чистого листа в качестве игрока команды лузеров.

Перед тем, как вступить в серьезные соревнования в «Бегущем человеке», Глен Пауэлл потренируется в лайтовом комедийном шоу в образе игрока в американский футбол. Он же выступил как один из создателей сериала на пару с Майклом Уолдроном — премьера на Hulu запланирована на 30 сентября, когда первые два эпизода станут доступны сразу, а остальные будут выходить еженедельно до 28 октября.

Продолжение сериалов

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon

Жанр: постапокалиптическая драма, зомби-хоррор

Дата премьеры: 7 сентября

Релиз: AMC

Сезон: 3

Кажется, только недавно вышел первый сезон этого спинофа «Ходячих мертвецов», как на горизонте маячит тень уже третьего сезона трупной саги о Дэриле Диксоне. Да и на этом создатели останавливаться не собираются: еще до премьеры новых эпизодов был анонсирован четвертый сезон. Как раз он и обещает поставить точку по крайней мере в этой истории.

«Утреннее шоу» / The Morning Show

Жанр: драма, сатира

Дата премьеры: 17 сентября

Релиз: Apple TV+

Сезон: 4

До 4 сезона доходит хитовое «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в обойме, но вместе с ними появятся и новички в лице Марион Котийяр, Джереми Айронса и Бойда Холбрука. Премьера состоится 17 сентября, когда выйдет первый эпизод, а следующие 9 будут появляться каждую неделю до 19 ноября.

«Поколение Ви» / Gen V

Жанр: супергеройская сатира

Дата премьеры: 17 сентября

Релиз: Prime Video

Сезон: 2

После событий четвертого сезона «Пацанов» Мари Моро и остальные ее друзья возвращаются в Годолкин, где новый декан учит суперов быть солдатами. На грани войны между людьми и суперами команда обнаруживает программу, которая может все изменить.

Во втором сезоне вернется весь основной актерский состав за исключением Ченса Пердомо, который погиб в марте 2024 года в результате аварии на мотоцикле. Также нам обещают, что в кадре появятся персонажи оригинального флагмана, в частности Глубина, Петарда, Старлайт и Черный Нуар II. Выход трех новых эпизодов запланирован на 17 сентября, после чего остальные будут выходить еженедельно до финала 22 октября. Наша рецензия на первый сезон находится по этой ссылке.

«Король Талсы» / Tulsa King

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 21 сентября

Релиз: Paramount+

Сезон: 3

«По мере того, как империя Дуайта Манфреди расширяется, увеличивается и количество его врагов, а вместе с ними и риски для его команды. Теперь в Талсе герой сталкивается со своими самыми опасными противниками Данмайрами — могущественной аристократической семьей, которая не играет по старым правилам. Это заставляет Дуайта бороться за все, что он построил, и защищать свою семью» — говорится в официальном анонсе третьего сезона.

Кроме собственно главной звезды этого шоу Сильвестра Сталлоне в нескольких новых эпизодах должен появиться Сэмюэл Л. Джексон, который станет главным героем спинофа под названием NOLA King. Он, как и четвертый сезон оригинального сериала, сейчас находятся на ранних стадиях разработки. Еще первый сезон «Короля Талсы» доказал, что, как ни крути, а старикам здесь место.

«Медленные лошади» / Slow Horses

Жанр: шпионский триллер, драма, черная комедия

Дата премьеры: 24 сентября

Релиз: Apple TV+

Сезон: 5

Официальный синопсис 5 сезона звучит так: «Команда заподозрила что-то неладное, когда у их айтишника Родди Хо появилась новая гламурная подружка. Но когда по всему городу происходит череда все более странных событий, именно Медленным лошадям приходится разбираться, как все это связано. В конце концов, Лэмб знает, что в мире шпионажа всегда действуют Лондонские правила — в первую очередь прикрывай собственную спину».

Пятый сезон начнётся с двух эпизодов 24 сентября, затем серии будут выходить по одной в неделю до финала 22 октября. Но до окончательного финала, на радость всем поклонникам шоу, еще очень далеко — доподлинно известно, что хит от Apple был продлен вплоть до 7 сезона. Если 5 и 6-й основывались на книгах Мика Геррона London Rules, Joe Country, и Slough House, то 7-й вдохновлен романом Bad Actors, где Лэмб и компания возьмутся охотиться на крота в самом сердце британского правительства.

Также обращаем внимание на такие продолжения сериалов: