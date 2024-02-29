Новости Кино 29.02.2024 в 08:59 comment views icon

Apple заказала сериал по киберпанковому роману «Нейромант» Уильяма Гибсона

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Шоураннером сериала, выступит Грэм Роланд («Темные ветры») в компании с Дж. Д. Диллардом («Сумеречная зона»).

Роман «Нейромант», который является каноническим образцом жанра киберапанк, вышел еще в 1984 году, положив начало трилогии «Киберпространство».

Сериал, который в совместном производстве создадут Skydance Television и Anonymous Content, будет состоять из 10 эпизодов и, согласно Apple, расскажет о суперхакере Кейсе, попавшем в «сеть цифрового шпионажа и преступлений с высокими ставками» вместе со своей партнершей, наемницей Молли.

«Нейромант» — не первое сотрудничество Apple со Skydance TV и продолжает ряд таких проектов, как «Фундация», «Предсказание» и комедийный сериал без названия с Меттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном от Дэвида Уэста Рида. Так же компания ранее сотрудничала и с Anonymous Content — над сериалом «Савант», «Бандиты во времени» и др.

«Нейромант» уже имел несколько попыток экранизации: в том числе для фильмов (и одной видеоигры) — режиссер «Дедпула» Тим Миллер, например, пытался запустить проект для Fox в 2017 году. В конце концов поступил заказ от Apple — вскоре после того, как в 2022 году Amazon адаптировала другую книгу Гибсона «Периферийные устройства» как телесериал (планы на второй сезон в итоге отменили).

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