Складной смартфон motorola razr 50 ultra получил самый большой в отрасли внешний дисплей, Snapdragon 8s Gen 3 и функции искусственного интеллекта

Motorola представила новые складные смартфоны motorola razr 2024 года. Модели razr 50 ultra и razr 50 предлагают разнообразные функции искусственного интеллекта, а версия ultra может похвастаться самым большим в отрасли внешним дисплеем.

razr 50

Смартфон motorola razr 50 получил 6,9-дюймовый складной главный pOLED дисплей с разрешением FHD+ (2640×1080 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3000 нит. Внешний pOLED дисплей имеет диагональ 3,6 дюйма, разрешение 1056×1066 пикселей, частоту обновления до 90 Гц и пиковую яркость 1700 нит.

Устройство содержит процессор MediaTek Dimensity 7300X, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4200 мАч. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Основная камера на внешней стороне корпуса имеет главный 50-мегапиксельный модуль с OIS и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с поддержкой макро. Фронтальная камера в круглом отверстии основного дисплея — 32-мегапиксельная.

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razr 50 ultra

Модель motorola razr 50 ultra также получила 6,9-дюймовый главный pOLED дисплей с разрешением 2640×1080 пикселей, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3000 нит. Однако максимальная частота обновления повышена до 165 Гц. Внешний дисплей — самый большой в отрасли. Он имеет pOLED панель диагональю 4 дюйма с разрешением 1272×1080 пикселей. В этом случае частота обновления возросла до 165 Гц, а пиковая яркость — до 2400 нит.

Аппаратная платформа существенно отличается от младшей модели. Версия motorola razr 50 ultra предлагает процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0. Емкость батареи немного уменьшилась — до 4000 мАч. Однако возросла мощность проводной зарядки (до 45 Вт), а в дополнение к беспроводной зарядке мощностью 15 Вт предлагается реверсивная зарядка мощностью 5 Вт. Также в комплект поставки включается более мощное зарядное устройство.

Главный 50-мегапиксельный модуль камеры с OIS дополнен 50-мегапиксельным телефото модулем с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — тоже 32-мегапиксельная.

Камеры новинок предлагают ряд функций на основе ИИ, в частности:

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Photo Enhancement Engine: использует ИИ для одновременного применения настроек из нескольких режимов съемки в одном. Механизм точно настраивает изображение для оптимальной детализации, четкости, светлых участков, теней, цветов и эффекта боке.

Адаптивная стабилизация: определяет скорость движения во время съемки и динамически регулирует уровень стабилизации для получения наилучших результатов. Подходит для съемки видео во время бега или езды на велосипеде.

Action Shot: автоматически увеличивает и регулирует скорость затвора и освещение в зависимости от различных условий освещения, что позволяет сделать качественные фото с прыжками или во время занятий спортом.

Длительная экспозиция для съемки художественных световых следов или плавных водопадов одним касанием.

Супермасштабирование делает фотографии еще глубже, улучшая результаты с помощью алгоритма машинного обучения, чтобы фиксировать детали даже на большом расстоянии.

Продажи motorola razr 50 ultra и motorola razr 50 в Украине начнутся в начале августа 2024 года.

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