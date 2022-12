Экс-девушка Бенкмана-Фрида и директор дочерней фирмы FTX признала себя виновной в мошенничестве — ей грозит до 110 лет лишения свободы

Признал себя виновным и соучредитель FTX — ему прочат 50 лет тюрьмы.

Два топ-менеджера FTX признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой: соучредитель FTX Гэри Вонг и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон. Оба осуждены за «их роль в мошенничестве, которое способствовало краху FTX», сообщил Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка на пресс-конференции.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022