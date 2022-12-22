Экс-девушка Бенкмана-Фрида и директор дочерней фирмы FTX признала себя виновной в мошенничестве — ей грозит до 110 лет лишения свободы

Признал себя виновным и соучредитель FTX — ему прочат 50 лет тюрьмы.

Два топ-менеджера FTX признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой: соучредитель FTX Гэри Вонг и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон. Оба осуждены за «их роль в мошенничестве, которое способствовало краху FTX», сообщил Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка на пресс-конференции.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research и бывшая девушка основателя криптобиржи Сэма Бенкмана-Фрида, признала себя виновной по семи пунктам обвинения и ей грозит до 110 лет тюрьмы. Соучредитель FTX Гэри Вонг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, ему грозит до 50 лет лишения свободы. Однако сейчас они сотрудничают с прокуратурой, поэтому могут получить более мягкое наказание.

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Эллисон и Вонг также сталкиваются с гражданскими обвинениями в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарами (CFTC). Оба выпущены под залог в размере 250 000 долларов.

Объявление было сделано, когда Бенкмана-Фрида экстрадировали с Багамских островов в Нью-Йорк, что еще больше усугубило его юридические проблемы. Адвокат Вонга Илан Графф заявил, что его клиент «взял на себя ответственность за действия и серьезно относится к обязательствам как свидетеля, который сотрудничает», сообщает The Washington Post.

Несмотря на сотрудничество, SEC не сдерживала себя в выражениях, выдвигая дело против Эллисон и Вонга.

“Господин Бенкман-Фрид, госпожа Эллисон и господин Вонг были активными участниками схемы сокрытия важной информации от инвесторов FTX. Тайным образом, переводя средства клиентов FTX в Alameda, обвиняемые скрыли вполне реальные риски, с которыми столкнулись инвесторы и клиенты криптобиржи”, — сказал заместитель директора SEC по правоохранительным мерам Санджай Вадхва.

Тем временем, Бенкман-Фрид обвиняется во многих преступлениях сразу несколькими агентствами, включая SEC, Министерство юстиции и CFTC. В перечне обвинений — обман инвесторов и клиентов FTX на сумму более 1,9 миллиарда долларов, многочисленные случаи мошенничества, сговор с целью обмана инвесторов путем предоставления ложной информации и «тайного» вывода средств клиентов.

CFTC также утверждает, что Бенкман-Фрид и его союзники «получили сотни миллионов долларов в виде плохо задокументированных «ссуд» от Alameda», которые затем использовали для покупки недвижимости и осуществления политических пожертвований.

Хронология падения FTX

2 ноября сайт Coinbase опубликовал отчет, показавший, что криптобиржа Сэма Бенкмана-Фрида столкнулась с кризисом ликвидности. В ответ на статью генеральный директор Binance Чанпен Чжао объявил, что компания продаст FTT (токен FTX) на сумму около 529 миллионов долларов, после чего токен упал более чем на 70% примерно до $6.

Позже было сообщено, что Binance покупает FTX, а владельцы лишь подписали «письмо о намерениях» — а это, собственно, означало, что соглашение не имеет обязательной силы. Так что впоследствии Чжао, ознакомившись с финансовыми документами FTX, передумал спасать конкурента. Неудача FTX повлекла за собой распространение инфекции, которая привела к финансовым проблемам в нескольких других компаниях. Флагманской криптовалюте, биткоину, прогнозировали падение ниже $12 000.

11 ноября FTX объявила о банкротстве. Сэм Бенкман-Фрид ушел в отставку, вместо него пост генерального директора занял ветеран реорганизации Enron Джон Дж. Рэй III. Около 130 дополнительных дочерних компаний, включая FTX US и Alameda Research, также приступили к процессу банкротства. Через несколько недель стало известно, что «значительное количество» активов криптобиржи исчезли или были похищены.

В декабре появились сообщения, что прокуратура США расследует дело Сэма Бенкмана-Фрида по поводу его возможной причастности к организации «смертельной спирали» стейблкоина TerraUSD (UST) и связанного с ним токена Luna. Через несколько дней основателя FTX арестовали на Багамах, после того, как правительство США выдвинуло уголовные обвинения против Бенкмана-Фрида, и заявило о намерении требовать его экстрадиции от страны, где он проживал и которая служила базой операций для FTX.

Источник: Engadget