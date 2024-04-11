«Скорее всего, нет, но это не точно»: Тодд Говард об экранизации The Elder Scrolls и других игр Bethesda

Сегодня на Amazon Prime Video большая и горячо ожидаемая многими премьера — первый сезон сериала Fallout вышел полностью (8 эпизодов) с украинскими субтитрами. После премьеры в Голливуде продюсер сериала и геймдиректор Bethesda Тодд Говард рассказанный редактору IGN, насколько высоки шансы экранизации культовой The Elder Scrolls и других известных франшиз студии.

Об экранизации The Elder Scrolls и других игр

Геймдиректор Bethesda рассказал, что у него не прекращают спрашивать о фильме или сериале о «Древние свитки», а он продолжает отрицать и отказываться.

«Я не знаю. Сейчас ничего такого нет в работе. Все спрашивают, например, про Elder Scrolls, а я продолжаю отвечать «нет». Поэтому отвечаю еще раз, скорее всего, нет. Никогда не знаешь, какая идея «выстрелит». Но я думаю, что [с сериалом по Fallout] все получилось как надо, мы качественно выполнили работу, поскольку тогда сошлись все звезды. Мы сами взялись за эту идею, потому что она запала нам в душу, и мы такие «эй, это звучит действительно круто», без всякого принуждения и давления потому «что надо же сделать сериал», потому что иначе ничего бы не получилось». Тодд Говард,

исполнительный продюсер Bethesda Game Studios

Еще раньше Тодд Говард рассказывал, что с экранизацией Fallout тоже не все сразу сложилось.

Закулисное видео о создании сериала

Глава Bethesda Game Studios не уточнил, каким конкретно по счету является сопродукт с Amazon, но припомнил, что во время первого знакомства сразу нашел общий язык Джонатаном Ноланом (соавтор сериала «Край «Дикий Запад»») и тогда все закрутилось.

«Именно поэтому я отвечал «нет» десятилетия. Все хотели снять сериал или фильм (по мотивам Fallout), но я был непреклонен и говорил «Нет». Я не чувствовал, что это действительно то, что нужно. А потом я встретил Джонатана Нолана, чьи работы мне очень нравятся (The Dark Knight, Interstellar, Person of Interest и Westworld), и мы сразу нашли общий язык. И я спросил, не хочет ли он заняться Fallout. И сделать это так, чтобы сериал ощущался как новая игра в серии: с новой локацией, своей историей, полной свободой действий и творческим безумием Мы очень довольны результатами». Тодд Говард,

исполнительный продюсер Bethesda Game Studios

Сериал Fallout рассказывает о выживании людей в постапокалиптическом будущем в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны, которая уничтожила почти все человечество. Сюжет является каноном игровой серии, но рассказывает оригинальную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей. Сам продюсер Джонатан Нолан ранее сравнивал шоу с Fallout 5.

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Накануне премьеры появились рецензии критиковкоторые остались в восторге и назвали шоу одной из лучших игровых экранизаций — сериал вобрал присущую серии игр уникальную эстетику, которая органично сочетает научную фантастику, ретрофутуризм и вестерн. На Metacritic рейтинг шоу составляет 72 балла из 100 (зрительский — 6,5 из 10), на Rotten Tomatoes — 93% «свежести» (зрительский — 87%). И так, в будущем нас ждет второй сезон Fallout.