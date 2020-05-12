Скорость зарядки нового iPhone SE протестировали с использованием ЗУ мощностью 5 и 18 Вт

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Недавно представленный смартфон iPhone SE (2020) поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, но в комплект поставки компания Apple решила добавлять зарядное устройство мощностью только 5 Вт. А более мощную версию можно приобрести отдельно.

Журналисты ресурса Phonearena решили проверить, насколько будет отличаться процесс зарядки батареи iPhone SE (2020) при использовании различных зарядных устройств. Несмотря на то, что аккумулятор этого смартфона имеет небольшую ёмкость (1821 мАч), процесс зарядки от комплектно зарядного устройства идёт со скоростью менее 1% в минуту. Фактически, за первые полчаса зарядки ёмкость батареи восстанавливается лишь на 28%, а чтобы полностью зарядить аккумулятор требуется примерно 2,5 часа.

При использовании более мощного зарядного устройства на 18 Вт первые 30 минут позволяют восполнить более половины ёмкости батареи – 55%. Правда, потом скорость зарядки снижается. За 1 час и 15 минут зарядки аккумулятор восполняет 92% ёмкости, а на оставшиеся 8% требуется примерно 45 минут. Ниже представлена сравнительная таблица скорости зарядки аккумулятора при использовании различных ЗУ.

Длительность зарядки 5 Вт 18 Вт 15 минут 14% 30% 30 минут 28% 55% 45 минут 43% 73% 1 час 57% 83% 1 час и 15 минут 70% 92% 1 час и 30 минут 81% 96% 2 часа 95% Полный заряд 2 часа и 30 минут Полный заряд

Учитывая небольшую ёмкость батареи iPhone SE (2020), которая может не обеспечивать целый день автономной работы при активном использовании, будет не лишним дополнительно купить зарядное устройство мощностью 18 Вт. Оно обеспечит возможность быстрой зарядки на протяжении дня. Однако прирост скорости не является 3-кратным.

Источник: Phonearena