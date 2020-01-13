SkyUp увеличил норму перевозки ручной клади

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Обычно бюджетные авиакомпании меняют правила провоза ручной клади только в худшую сторону — снижают допустимые нормы по габаритам или массе, либо вводят разного рода дополнительные ограничения. Но иногда все же случаются приятные исключения. Как стало известно, украинский лоукостер SkyUp решил увеличить норму перевозки ручной клади, разрешив бесплатно проносить на борт самолета женскую или мужскую сумку. Новые правила вступят в силу с 16 января 2020 года.

С вступлением в силу новых правил путешественники смогут брать на борт один основной предмет общим весом до 7 кг и габаритами до 55х40х20 см, а также дополнительные — верхнюю одежду, папку для бумаг, печатные издания, детское питание, зонт или костыль, женскую или мужскую сумку.

Общий вес дополнительных предметов не должен превышать 3 кг, а габариты — 35х20х10 см. Вес детского питания не должен быть более 5 кг, габариты — не превышать 35х20х10 см. Ранее для дополнительных предметов ограничений по объему и фактичной массе не было.

Также SkyUp разрешил проносить за отдельную плату на борт самолета дополнительную ручную кладь с весом до 5 кг и габаритами до 55х40х20 см. Услуга оформляется только в аэропорту и стоит 25 евро за перелет в одну сторону.

Источник: avianews