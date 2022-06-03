Следующая часть Dragon Age получила подзаголовок Dreadwolf — главным антагонистом станет Солас

Компания BioWare анонсировала следующую часть Dragon Age ещё в 2018 году, а теперь раскрыла официальное название этой игры – Dragon Age: Dreadwolf.

Согласно имеющейся информации, главным антагонистом Dragon Age: Dreadwolf станет Солас, именуемый Ужасным Волком (Dread Wolf). Он появился в качестве одного из спутников Инквизитора в предыдущей части Dragon Age: Inquisition. На возвращение этого персонажа BioWare намекнула ещё в 2018 году, запустив хештег #TheDreadWolfRises.

«Солас, Ужасный Волк. Некоторые говорят, что он может быть древним эльфийским богом, но некоторые говорят, что нет. Другие говорят, что он предатель своего народа… или спаситель, который теперь пытается спасти их ценой вашего мира. Его мотивы непостижимы, а его методы иногда сомнительны, что принесло ему репутацию божества-обманщика — игрока в темные и опасные игры», — говорится в блоге BioWare.

Разработчики также отмечают, что участие Соласа «без сомнения, предлагает спектр бесконечных возможностей того, что может произойти». Но в любом случае, в основе игры лежат действия игрока, как это было и в предыдущих частях.

Разработчики спешат успокоить тех, кто ранее не играл в Dragon Age и не знаком с Соласом – он представится должным образом, когда придет время.

Позже в этом году разработчики намерены предоставить больше сведений об игре Dragon Age: Dreadwolf, но её релиз в этом году не состоится.

Источник: BioWare