Джефф Грабб: релиз Dragon Age 4 запланирован на 2023 год

После ухода из BioWare креативного директора «Dragon Age 4» Мэтта Голдмана, о грядущем выходе игры ничего не было слышно. Но теперь журналист Giantbomb Джефф Грабб в эфире видеоподкаста заявил, что BioWare и Electronic Arts планируют выпустить игру в ближайшие 18 месяцев. Если эта информация верна, новая Dragon Age будет доступна уже в 2023 году.

Jeff Grubb said on the latest episode of GrubbSnax, Dragon Age 4 is in very good shape, they’re hitting their milestones. The game is on schedule, which is about 18 months out from today. He expects it to release maybe late 2023 at the earliest.

Source:https://t.co/vBsZI5a8eW pic.twitter.com/QwuSF3iRvt

— Idle Sloth (@IdleSloth84) February 18, 2022