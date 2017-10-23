Смартфон HTC U11 Life замечен в базе данных Geekbench

Мы уже сообщали о планах компании HTC выпустить в рамках программы Android One смартфон HTC U11 Life (Ocean Life). В начале сентября известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал изображение устройства, а спустя еще месяц стали известны его предполагаемые характеристики. Теперь же новинка, которую должны представить 2 ноября, была замечена в базе данных тестового пакета Geekbench.

Что интересно, ПО Geekbench указывает, что основой HTC U11 Life выступает SoC Snapdragon 660, а не Snapdragon 630, как считалось первоначально. Впрочем, известный инсайдер Роланд Куандт, который на днях публиковал спецификации устройства, утверждает, что Geekbench ошибается и часто выдает Snapdragon 630 за Snapdragon 660.

Remember, QC SD630 is wrongly identified as 660 quite often in Geekbench. So no, the HTC U11 life does not have a 660. — Roland Quandt (@rquandt) October 23, 2017

В любом случае, как известно, на прошлой неделе была представлена новая модель Snapdragon 636, которая на 40% производительнее Snapdragon 630.

Также Geekbench подтверждает, что в оснащение смартфона входит 3 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы выступает Android 7.1.1 Nougat.

В одноядерном тесте Geekbench аппарат набрал 858 баллов, в многоядерном — 4136 баллов.

Предыдущие данные указывали на дисплей Full HD диагональю 5,2 дюйма, две камеры разрешением 16 Мп каждая и батарею емкостью 2600 мА*ч, что тоже вызывает вопросы. Таким образом, параметры у HTC U11 Life будут далеко не самые высокие. И это при том, что стоить новинка будет немало – 400 евро, если слухи подтвердятся.

Источник: gizmochina