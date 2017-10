Смартфон HTC U11 Life замечен в базе данных Geekbench

Мы уже сообщали о планах компании HTC выпустить в рамках программы Android One смартфон HTC U11 Life (Ocean Life). В начале сентября известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал изображение устройства, а спустя еще месяц стали известны его предполагаемые характеристики. Теперь же новинка, которую должны представить 2 ноября, была замечена в базе данных тестового пакета Geekbench.

Что интересно, ПО Geekbench указывает, что основой HTC U11 Life выступает SoC Snapdragon 660, а не Snapdragon 630, как считалось первоначально. Впрочем, известный инсайдер Роланд Куандт, который на днях публиковал спецификации устройства, утверждает, что Geekbench ошибается и часто выдает Snapdragon 630 за Snapdragon 660.

Remember, QC SD630 is wrongly identified as 660 quite often in Geekbench. So no, the HTC U11 life does not have a 660.

— Roland Quandt (@rquandt) October 23, 2017