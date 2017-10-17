Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 636, который на 40% производительнее Snapdragon 630

В мае этого года компания Qualcomm выпустила мобильные процессоры Snapdragon 630 и Snapdragon 660 для смартфонов среднего уровня. А теперь производитель подготовил к выпуску улучшенную версию Snapdragon 630 – чип Snapdragon 636.

Интересным в новинке является тот факт, что она выполнена на базе вычислительных ядер Kryo 260, которые использовались в модели Snapdragon 660. Это обеспечило прирост производительности на 40% по сравнению с версией Snapdragon 630, в которой применяются вычислительные ядра Cortex-A53. Количество ядер осталось прежним – 8. А вот рабочая частота снижена до 1,8 ГГц (в Snapdragon 660 и Snapdragon 630 частота составляет 2,2 ГГц). Кроме того, благодаря использованию улучшенного графического ядра Adreno 509 (против Adreno 508 в Snapdragon 630) удалось повысить производительность в играх и веб браузинге на 10%.

Процессор Snapdragon 636 поддерживает до 8 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4, дисплеи с соотношением сторон 18:9 и разрешением до FHD+. Также сообщается о наличии встроенного модема Snapdragon X12 LTE, который обеспечивает скорость передачи данных до 600 Мбит/с при загрузке и до 150 Мбит/с при отдаче данных. Процессор обработки изображений Spectra 160 обеспечивает поддержку камер с разрешением до 24 МП, нулевой лаг срабатывания затвора, плавное увеличение изображения, быструю автоматическую фокусировку и позволяет реализовать запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Кроме того, заявлена поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, проводного соединения USB 3.1, технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.

Чип производится по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Процессор Qualcomm Snapdragon 636 совместим с моделями Snapdragon 630 и Snapdragon 660 программно и аппаратно (конфигурацией ножек). Благодаря этому производители смартфонов смогут быстро переключиться на его использование в своих продуктах. Фактические поставки новинки начнутся в ноябре.

Источник: gizmochina