Опубликованы спецификации бюджетного смартфона HTC U11 Life, который вскоре выпустят в рамках программы Android One

В середине сентября в сети появились первые фотографии бюджетного смартфона HTC U11 Life (Ocean Life), который будет выпущен в рамках программы Android One, а сегодня инсайдеры опубликовали подробные технические характеристики новой модели.

Итак, по данным знакомого с аппаратом источника, HTC U11 Life получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 точек и поддержкой фирменной функции Edge Sense, которая позволяет «сжимать» аппарат для выполнения определенных операций. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерная система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 630 (ARM Cortex A53, 2,2 ГГц) с графикой Adreno 508 GPU.

Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, HTC U11 Life будет выпускаться в базовой версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также в более оснащенном варианте с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем памяти на 64 ГБ. Емкость аккумулятора составит 2600 мАч, что откровенно мало по нынешним меркам.

Смартфон получит пару 16 Мп камер — одну на фронтальной грани и одну на задней, влагозащищенный по стандарту IP67 корпус, а также «чистую» операционную систему Android 8.0 Oreo.

Ожидается, что стоимость HTC U11 Life (Ocean Life) составит примерно $400, как и у основных конкурентов по программе Android One Xiaomi Mi A1 и Moto X4. Напомним, что программа Android One по выпуску доступных смартфонов для развивающихся рынков была представлена еще в 2014 году.

Источник: GSMarena