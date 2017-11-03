Смартфон iPhone X уже успели разобрать [Видео]

Смартфон iPhone X, который только сегодня поступает в продажу, уже успели не только обозреть (в этом году Apple впервые раздала новинки различным обозревателям за несколько дней до старта), но и разобрать.

К сожалению, за дело на этот раз взялись не ребята из iFixit, а китайские умельцы, но взглянуть на конструкцию «смартфона будущего» это не помешает. Процесс разборки они задокументировали на видео, которое вы можете посмотреть ниже.

Что интересно, в целом конструктивно iPhone X не сильно отличается от своих предшественников. Разборка устройства традиционно начинается с демонтажа дисплея, причем изначально надо отделить от корпуса верхнюю часть, где расположены крепления. Дисплей iPhone X подключен к системной плате с правой стороны, поэтому при вскрытии он сразу «уходит» в правую сторону.

Первое, что бросается в глаза после демонтажа дисплея – это необычная конструкция аккумулятора. В частности, iPhone X получил сдвоенную батарею вместо обычной монолитной и это при том, что ее емкость, как мы уже узнали ранее, относительно невелика. Видимо, это конструктивное решение позволило инженерам более эффективно использовать пространство внутри корпуса для размещения других компонентов, упаковав все максимально плотно друг к другу.

Кстати, прежде чем демонстрировать аккумулятор китайский кулибин извлек системную плату, которая оказалась на удивление очень маленькой.

Источник: GSM Arena