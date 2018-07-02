Смартфон OnePlus 6 в глянцевом красном цвете поступит в продажу 10 июля

Смартфон OnePlus 6, как известно, менее чем за месяц разошелся по миру в количестве более 1 млн единиц, став самым быстро продаваемым аппаратом за свою историю компании. Теперь же OnePlus подтвердила, что в ближайшее время желающие приобрести флагманский смартфон OnePlus 6 смогут выбирать уже из четырех официальных цветов.

Напомним, что изначально OnePlus 6 предлагался в двух вариантах черного: глянцевом черном и матовом черном. В прошлом месяце к ним добавился белый, который до сих пор очень сложно купить. Теперь же четвертым цветом ожидаемо станет глянцевый красный с серебристыми вставками.

Изначально новинка поступит в продажу в США. В этом регионе красный OnePlus 6 можно будет купить с 10 июля по цене $579 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. С 16 июля он станет доступен в Индии. В Европе тоже можно будет купить красный OnePlus 6, но пока точная дата начала продаж не сообщается.

Вполне вероятно, что красный OnePlus 6 купить будет очень непросто, по крайней мере первое время пока не спадет ажиотаж.

Смартфон OnePlus 6 оснащен дисплеем AMOLED диагональю 6,3 дюйма разрешением 2280 х 1080 пикселей и SoC Snapdragon 845. Сдвоенная основная камера включает главный 16-мегапиксельный модуль Sony IMX 519 с пикселями диаметром 1,22 мкм и диафрагмой F/1,7 и дополнительный 20-мегапиксельный Sony IMX 376K с пикселями размером в 1 мкм. Кроме того, OnePlus 6 первым в линейке научился обновлять ПО незаметно для пользователя, как смартфоны Pixel, и даже имеет защиту от воды.

OnePlus также пообещала, что одновременно с красным смартфоном OnePlus 6 на прилавках магазинов снова появятся беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless, стартовая партия которых была раскуплена всего за три минуты. Напомним, конкуренты Apple Airpods стоят $69 и работают без подзарядки до восьми часов.

Источник: The Verge