iFixit: у OnePlus 6 хорошая внутренняя компоновка и даже есть защита от воды, но его сложнее ремонтировать из-за стеклянных панелей

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Китайский флагман OnePlus 6 был представлен на прошлой неделе. Основным отличием новинки от предшественника в плане конструкции стали вырез в верхней части экрана и задняя панель из стекла. Это привело к тому, что смартфон теперь гораздо труднее ремонтировать.

Специалисты iFixit по традиции потрошат аккуратно разбирают все значимые новые устройства. В случае с OnePlus 6 сюрпризов не оказалось, поскольку был использован рентген-аппарат от Creative Electron. Заранее просветив смартфон, и убедившись в стандартной схеме расположения компонентов, эксперты приступили к снятию задней панели. В сравнении с другими стеклянными аппаратами, крышка снимается достаточно просто, но есть большой риск образования трещин.

Внутри OnePlus 6 установлены чипы памяти производства Samsung, многие компоненты имеют маркировку Qualcomm. В целом внутренняя конструкция смартфона лучше скомпонована, нежели у флагманских моделей Samsung. К тому же она модульная, что является большим плюсом при замене компонентов. К аккумулятору доступ можно получить сразу после снятия задней крышки. Благо длина кабеля дактилоскопического датчика позволяет сделать это без проблем.

Проблемы начинаются, когда дело доходит до дисплея. AMOLED-панель сильно приклеена с использованием большого количества клея, поэтому без повреждений снять её вряд ли получится.

Самое интересное, что некоторые компоненты в OnePlus 6 защищены от воды, хотя такая особенность смартфона заявлена не была. Большинство разъёмов на материнской плате имеют силиконовые уплотнители. Аналогичные прокладки есть вокруг лотка с SIM-картами, решётки динамиков, порта USB-Type-C и разъёма 3,5 мм для наушников.

В результате, смартфон получил 5 из 10 балов по шкале ремонтопригодности, что на два пункта меньше, чем у OnePlus 5 и 5T.

Источник: ifixit