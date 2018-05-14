Смартфон OnePlus 6: все подробности, официальные изображения, цены

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Уже послезавтра, 16 мая, в Лондоне состоится официальная презентация смартфона OnePlus 6, о котором мы и так знаем уже практически все и ждем анонс просто, чтобы подвести итоги. Но немецкое отделение Amazon случайно (или нет?) добавило новинку в свой каталог, указав технические характеристики, официальные изображения и даже цены. Вскоре страничка была удалена, но в интернете ничто не исчезает бесследно.

Смартфон OnePlus 6 получит экран AMOLED диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2280х1080 пикселей. Да, будет вырез вверху экрана, но в оболочке будет и функция, позволяющая его «скрыть». Задняя часть смартфона также будет стеклянной, причем стеклянный покров заходит за края со всех четырех сторон.

Новые изображения позволяют лучше рассмотреть новинку во всех деталях. Кроме версии Mirror Black у смартфона OnePlus 6 будет еще вариант Midnight Black, дебютировавший с моделью OnePlus 3T. Вероятно, Midnight Black будет отличаться матовой поверхностью корпуса, но это вовсе не означает отсутствие стекла на задней панели. Этот момент еще надо уточнить.

В новом поколении сохранится разъем для наушников, что для многих может быть важным. Сохранится и фирменный механический переключатель режимов уведомлений, но изменит свое местоположение – с левой грани он переехал на правую.

На задней панели OnePlus 6 (в верхней части по центру) располагается сдвоенная вертикальная камера из датчиков разрешением 16 и 20 Мп и объективов с диафрагмой F/1,7. Под ней – вспышка и дактилоскопический датчик.

OnePlus 6 получит однокристальную систему Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти.

Габариты смартфона – 155,7×75,35×7,75 мм, масса – 177 грамм.

Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 8.1, но позволит установить недавно вышедшую бета-версию Android P.

Что касается стоимости OnePlus 6, то она составит €519 за базовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и €569 — за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Будет еще версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, но в каталоге Amazon она не была представлена. Более ранние данные указывали на ценник $750.

Что нового поведает OnePlus, теперь сказать сложно, потому как абсолютно вся информация уже доступна в сети.

Источник: gsmarena и WinFuture