Смартфон Redmi K20 Pro (он же Xiaomi Mi 9T) будет доступен в версии с 12 ГБ оперативной памяти

Позавчера суббренд Xiaomi — Redmi — представил свой первый флагманский смартфон Redmi K20 Pro на SoC Snapdragon 855 в четырех конфигурациях памяти: 6+64 ($360), 6+128 ($375), 8+128 ($405) и 8+256 ГБ ($435). Но сейчас выяснилось, что на подходе еще одна модификация Redmi K20 Pro, оснащенная 12 ГБ ОЗУ, что на сегодня является максимальным значением среди топовых флагманов. Версия Redmi K20 Pro с 12 ГБ ОЗУ была замечена в базе данных китайского регулятора TENAA.

Высока вероятность, что встроенной флэш-памяти у версии Redmi K20 Pro с 12 ГБ ОЗУ тоже будет больше — 512 ГБ. Но пока подтверждений этому нет.

Еще до официального анонса Redmi K20 и K20 Pro в Китае инсайдеры утверждали, что в Европе эти модели будут продаваться под названиями Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Уже на следующий день после анонса Redmi K20 и K20 Pro компания Xiaomi начала подогревать интерес к анонсу новой модели линейки Xiaomi Mi, а сегодня международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг официально подтвердил название Xiaomi Mi 9T, предложив фанатам угадать значение буквы T.

Super excited to introduce the newest member of our #Mi9 family, coming soon… ❤️❤️

Mi Fans, say hello to the one and only Mi 9T!! What does everyone think the T stands for? 🤔#Xiaomi #MiFans #PopUpInStyle https://t.co/u4Zldv5r7i

— Donovan Sung (@donovansung) May 30, 2019