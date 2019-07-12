Смартфон Samsung Galaxy Note10 будет стартовать в Европе от 999 евро, а Galaxy Note10+ — от 1149 евро





Вслед за официальными рендерами новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ в сети появились и первые данные о цене, причем для рынка Европы. Источником выступает известный сетевой информатор Роланд Квандт, так что этой информации вполне можно доверять.

Так вот, по его данным, Samsung планирует установить рекомендованную стоимость стартовую цену на стандартную модель Galaxy Note10 с экраном 6,3 дюйма на уровне 999 евро. Столько смартфон должен стоить в большинстве европейских стран, но как обычно могут немного различаться по регионам в зависимости от конфигурации, налогов и прочих факторов. Кроме того, инсайдер предупреждает, что цены ее могут быть скорректированы. На данный момент цена в 999 евро соответствует базовой версии Galaxy Note10, которая оснащена 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Для сравнения, Galaxy Note9 на старте продаж в прошлом году стоил ровно столько же, но при вдвое меньшем объеме встроенной памяти.

Базовая версия Samsung Galaxy Note10+ получит столько же памяти (256 ГБ), а также более крупный экран диагональю 6,7 дюйма и дополнительный времяпролетный модуль ToF в основной камере, который позволит точно определять расстояние до предметов, подобно лазерному дальномеру. При этом его рекомендованная стоимость для европейской розницы установлена на уровне 1149 евро.

Остается напомнить, что Samsung Galaxy S10+ со 128 ГБ флэш-памяти на старте стоил 999 евро. И вдвое увеличенный объем памяти в Galaxy Note10 при той же цене определенно должен порадовать заинтересованных покупателей.

Анонс Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ состоится 7 августа.

Источник: winfuture.de