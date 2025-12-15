Смартфоны Samsung Galaxy не получали патчей безопасности Google Play с июля 2025 года

Время от времени обновления системы Google Play перестают поступать по графику, вследствие чего устройства Samsung Galaxy остаются на заметно устаревших версиях системы Play. Похоже, сейчас мы снова находимся именно в такой ситуации.

Кроме обновлений безопасности, которые выпускают производители устройств, Android-смартфоны защищаются также через обновления системы Google Play. Обычно смартфоны и планшеты Galaxy получают обновления системы Google Play параллельно с регулярными патчами безопасности Samsung. Эти обновления могут устанавливаться независимо от прошивок, что позволяет Google закрывать уязвимости безопасности в отдельных компонентах операционной системы без ожидания полноценного обновления ОС. Однако смартфоны Galaxy пока имеют проблему с обновлениями, вероятно из-за развертывания One UI 8.

Как сообщает GalaxyClub, большинство смартфонов Galaxy (и, вероятно, планшетов также) не получали обновления системы Google Play с августа, а в отдельных случаях — даже с июля. Некоторые более новые и дорогие модели дошли до сентябрьской версии, но в целом обновления системы Play больше не успевают по стандартным обновлениям безопасности Samsung. Например, серия Galaxy S25 до сих пор работает с сентябрьским обновлением системы Google Play, несмотря на то что уже получила декабрьский патч безопасности от Samsung. Более новая версия доступна только в бета-сборках One UI 8.5. Такая же ситуация наблюдается и с устройствами Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

Это не первый случай, когда обновления системы Google Play задерживаются на устройствах Samsung, и, вероятно, не последний. Подобная ситуация проблема обычно возникает в период, когда Samsung развертывает новую версию One UI и Android. В предыдущие годы обновления системы Play обычно возобновлялись после этого, часто ближе к январю.Обычно Samsung выпускает только одно крупное обновление One UI / Android в этот период года, однако 2025-й стал исключением. За менее чем шесть месяцев вышло сразу два крупных релиза One UI, а сейчас в разработке уже находится промежуточное обновление.

Поэтому, сейчас пользователи Samsung Galaxy внимательно следят за ситуацией и ждут, когда появятся изменения. А пока — каждый может самостоятельно проверить наличие обновления системы Google Play на своем устройстве, перейдя в «Настройки → Безопасность и конфиденциальность → Обновления → Обновление системы Google Play«.

Источник: SamMobile.com