Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию FCC, стали известны их модельные номера

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Это просто иллюстрация, а не официальное изображение новинки

В базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC), занимающегося сертификацией оборудования связи, появились документы, свидетельствующие, что смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию этого агентства. Конечно, сам факт существования новинок и до этого не вызывал ни у кого сомнений, но теперь нам стали известный модельные номера устройств – SM-G960U, SMG960U1, SM-G960W и SM-G960XU.

Первый модельный номер – это американская версия будущего флагмана южнокорейского производителя без привязки к определенному оператору, основанная на SoC Qualcomm Snapdragon 845. Второй же номер соответствует версии для рынка Канады. Номером SM-G960XU обозначены демонстрационные образцы устройств.

Одновременно с модельными номерами была опубликована информация о поддерживаемых новинками диапазонах частот LTE (таблица ниже).

В этом году будет один единственный модельный номер SM-G96XU для всех стандартов сотовой связи – GSM, LTE, CDMA и UMTS.

К сожалению, увы, подробностей о характеристиках или изображений в документации FCC не оказалось.

Предыдущие утечки указывали, что Samsung Galaxy S9 и S9+ получат загнутые по краям дисплеи диагональю 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, которые будут выделяться еще более узкими рамками. Также известно, что только старшая версия получит сдвоенную основную камеру, тогда как у младшей камера будет одинарная.

На прошлой неделе Samsung официально подтвердила, что презентация Galaxy S9 и S9+ состоится в рамках выставки MWC 2018, которая стартует в конце февраля.

Источник: gizmochina