СМИ: 200-ваттная зарядка Xiaomi HyperCharge поступит в массовое производство в 2022 году

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Согласно информации MyDrivers, массовое производство нашумевшей 200-ваттной зарядки Xiaomi HyperCharge начнется в июне 2022 года, после чего на рынок выйдут потребительские устройства с поддержкой этой сверхбыстрой зарядки.

Осведомленные китайские информаторы указывают, что 200-ваттная зарядка дебютирует в будущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 12 Ultra, который сменит актуальную топовую модель Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi продемонстрировала 200-ваттную зарядку HyperCharge в конце мая 2021 года на примере модифицированной версии Mi 11 Pro с аккумулятором 4000 мА•ч — полная зарядка заняла всего 8 минут, а 50% заряда удалось восстановить за 3 минуты. Спустя месяц в ответ на опасения касательно срока службы аккумулятора при заряде столь высокими токами компания разъяснила, что технология «съедает» всего 20% емкости аккумулятора за 800 циклов при допустимых 40% за 400 циклов.