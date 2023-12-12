Ушла эпоха: E3 отменили окончательно и безвозвратно — игровая выставка больше никогда не вернется

Теперь официально: E3 (Electronic Entertainment Expo) – культовая игровая выставка ушла в историю окончательно и безвозвратно. И хотя это было очевидно после отмены E3 2023 в начале года , сегодня организаторы ESA официально поставили точку почти в 30-летней истории в прошлом величественной E3.

Президент и генеральный директор ассоциации ESA (Entertainment Software Association, организатор) Стэнли Пьер-Луи объяснил, что индустрия развлечений очень сильно изменилась, и сейчас компании предпочитают собственные показы. В прощальной открытке организаторы поблагодарили всех причастных за приятные воспоминания, оставив в конце послания трогательно-ностальгическую подпись GGWP (в переводе с англ good game, well played — Хорошая игра, прекрасно сыграно).

Как ни прискорбно и грустно, ничто под месяцем не вечно. В сентябре проскакивали сообщения о потенциальном «перезапуске» E3 в 2025 году, и, вероятно, организаторам в конце концов не удалось найти способ спасти выставку. Как так случилось, что история легендарной E3 подошла к концу? Вот фрагмент текста из предыдущей публикации, посвященной отмене E3 в этом году, который прекрасно объясняет (дублируем ниже для удобства):

Честно говоря, E3 умерла с началом пандемии COVID-19 — именно тогда все начало разваливаться: сперва от E3 впервые за 25 лет отказался известный канадский журналист видеоигр и организатор The Game Awards Джефф Кейли и основал собственный Summer Game Fest, а также Sony — тогда Джейсон Шраер упоминал как одну из вероятных причин конфликт разработчика PlayStation с организаторами в 2019 году. Как бы там ни было, сегодня бессмысленно отрицать очевидное — игровая индустрия изменилась, и ей больше не нужна E3. Издатели предпочитают свои трансляции, которые обеспечивают им полную свободу и позволяют привлечь больше внимания к своим проектам. Очевидно, что E3 уже история, ее время прошло.

Первая выставка E3 состоялась в Лос-Анджелесе 11-13 мая 1995 года, и с тех пор проводилась ежегодно — на пике популярности (в конце 1990-х) ее проводили даже дважды в год. Наверное, у каждого есть собственные памятные моменты и воспоминания, связанные с E3 — поэтому добро пожаловать в комментарии 😉