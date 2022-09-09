Собираем на дрон для штурмовиков Николаевской области. Он поможет найти и уничтожить врага

Издания MC.today, Highload и ITC.ua продолжают рассказывать об инициативах помощи украинцам во время войны.

К нам обратились военные, которые защищают Украину на Николаевском направлении с просьбой помочь собрать средства на снаряжение, которое позволит сохранить жизнь военным и лучше видеть врага.

В первую очередь нашим защитникам нужен дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo. Его цена – 101 400 грн (2 600 евро). По словам военных, дрон — это «‎глаза»‎ и «‎уши»‎, с помощью него можно вести разведку местности, исследовать направление, расположение врага практически в любое время суток, и осуществлять передачу информации корректировщикам.

Кроме этого, есть необходимость в снаряжении, а именно:

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Планшет, желательно Samsung, от 6/64 Gb, 2 ед. – 40 000 грн. Рации Baofeng – UV82, 10 ед. – 20 000 грн. Гарнитура к радиостанциям, 10 ед. – 5 000 грн. Павербанк-станция до 60 000 mAh, 1 ед. – 3 600 грн. Павербанки переносные до 30 000 mAh, 10 ед. – 17 000 грн.

Всего нужно собрать 187 тыс. гривен. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Виктория Абед, номер карты 4149 6293 1058 6284, также можно отправить на карту по этой ссылке и на PayPal: [email protected]

Просим принять участие в сборе средств для наших защитников. Мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся по достижении цели.

В проект помощи военным и гуманитарным нуждам от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн. пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.