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Согласно данным Geekbench, графическая производительность Snapdragon 670 будет на уровне Snapdragon 820
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Согласно данным Geekbench, графическая производительность Snapdragon 670 будет на уровне Snapdragon 820

Согласно данным Geekbench, графическая производительность Snapdragon 670 будет на уровне Snapdragon 820

Грядущая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 670, которая, напомним, должна стать первой среднеуровневой SoC производителя, изготавливаемой по 10-нанометровому техпроцессу, ранее уже появлялась в базе тестового ПО Geekbench, а ее характеристики мы узнали еще ранее. Но вот сейчас появились результаты Snapdragon 670 в тесте RenderScript ПО Geekbench, оценивающем именно графическую производительность.

Напомним, Snapdragon 670 придет на смену Snapdragon 660, которая хоть и вышла еще весной прошлого года, в серийный устройствах встречается крайне редко.

За обработку графики в Snapdragon 670 будет отвечать GPU Adreno 620, которое в упомянутом тесте набирает внушительные 6404 баллов. Этот результат близок к показателю флагманской SoC Snapdragon 820, вышедшей в 2016 году. Да, это только первые результаты и полноценно судить о графической производительности SoC в реальных приложениях по одним только синтетическим тестам мы не можем, но выглядят они достаточно многообещающе. Для сравнения, Xiaomi Mi Note 3 – один из немногих аппаратов на Snapdragon 660 – в том же тесте RenderScript набирает 5483 балла.

Ожидается, что в состав восьмиядерной SoC Snapdragon 670 войдут четыре высокопроизводительных ядра Kryo 360, работающих с частотой 2 ГГц, и четыре энергоэффективных Kryo 385 с частотой 1,6 ГГц. Кроме GPU Adreno 620 платформа также получит встроенный модем Snapdragon X16 Cat. 16 LTE со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Что касается производительности процессорной части, ранее устройство с SoC Snapdragon 670 набирало в Geekbench 1863 балла однопоточном режиме и 5256 в многопоточном.

 

С учетом этих результатов можно смело предположить, что SoC Snapdragon 670 можно будет увидеть лишь среди премиальных аппаратов среднего сегмента. Когда выйдут первые смартфоны с этой SoC пока неясно, но нарастающий поток утечек и результатов тестов недвусмысленно указывает приближение этого события.

Источник: Gizmochina

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