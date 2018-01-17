Согласно данным Geekbench, графическая производительность Snapdragon 670 будет на уровне Snapdragon 820

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Грядущая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 670, которая, напомним, должна стать первой среднеуровневой SoC производителя, изготавливаемой по 10-нанометровому техпроцессу, ранее уже появлялась в базе тестового ПО Geekbench, а ее характеристики мы узнали еще ранее. Но вот сейчас появились результаты Snapdragon 670 в тесте RenderScript ПО Geekbench, оценивающем именно графическую производительность.

Напомним, Snapdragon 670 придет на смену Snapdragon 660, которая хоть и вышла еще весной прошлого года, в серийный устройствах встречается крайне редко.

За обработку графики в Snapdragon 670 будет отвечать GPU Adreno 620, которое в упомянутом тесте набирает внушительные 6404 баллов. Этот результат близок к показателю флагманской SoC Snapdragon 820, вышедшей в 2016 году. Да, это только первые результаты и полноценно судить о графической производительности SoC в реальных приложениях по одним только синтетическим тестам мы не можем, но выглядят они достаточно многообещающе. Для сравнения, Xiaomi Mi Note 3 – один из немногих аппаратов на Snapdragon 660 – в том же тесте RenderScript набирает 5483 балла.

Ожидается, что в состав восьмиядерной SoC Snapdragon 670 войдут четыре высокопроизводительных ядра Kryo 360, работающих с частотой 2 ГГц, и четыре энергоэффективных Kryo 385 с частотой 1,6 ГГц. Кроме GPU Adreno 620 платформа также получит встроенный модем Snapdragon X16 Cat. 16 LTE со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Что касается производительности процессорной части, ранее устройство с SoC Snapdragon 670 набирало в Geekbench 1863 балла однопоточном режиме и 5256 в многопоточном.

С учетом этих результатов можно смело предположить, что SoC Snapdragon 670 можно будет увидеть лишь среди премиальных аппаратов среднего сегмента. Когда выйдут первые смартфоны с этой SoC пока неясно, но нарастающий поток утечек и результатов тестов недвусмысленно указывает приближение этого события.

Источник: Gizmochina