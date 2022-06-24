Solana Saga – флагманский блокчейн-смартфон по цене $1000, ориентированный на функции Web3

Блокчейн-компания Solana, основателем которой является украинец Анатолий Яковенко, анонсировала выпуск смартфона под названием Solana Saga. Устройство позиционируется в качестве флагманского Android-смартфона с уникальным набором функций, интегрированных с блокчейном Solana. Благодаря такой интеграции смартфон Solana Saga сможет легко и безопасно выполнять транзакции, а также управлять цифровыми активами.

Вместе со смартфоном Saga компания Solana также представила фреймворк для Android под названием Solana Mobile Stack, который позволит разработчикам создавать мобильные решения для кошельков и приложений. Аппаратную платформу для смартфона предоставила компания OSOM, состоящая из бывших сотрудников Essential. В прошлом году компания намекала на новый смартфон и говорила, что OSOM OV1 появится где-то в последнем квартале 2022 года.

«Мир нуждается в новом оборудовании, чтобы принять будущее, которое представляет собой Web3, и создание экосистемы, которая смотрит в будущее, не будучи обременённой прошлыми унаследованными экосистемами, очень интересно для нас», — заявил соучредитель и генеральный директор OSOM Джейсон Китс.

Смартфон Solana Saga получит 6,67-дюймовый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 128 ГБ. Отличительной особенностью будет его встроенное ПО, основанное на Solana Mobile Stack. Оно призвано обеспечить безопасность и возможности, ориентированные на Web3. Внешне устройство выглядит почти так же, как OSOM OV1. Смартфон Solana Saga поступит в продажу в первом квартале 2023 года по цене $1000. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ на эту модель, внеся депозит в сумме $100.

Отметим, это не первая попытка создать блокчейн-смартфон. Ещё в 2018 году такую идею вынашивала HTC.

Источник: xda-developers