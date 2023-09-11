Sony будет переселять «стареющих робопсов Aibo» в учреждения для ухода за больными для эмоциональной поддержки

Sony запускает в Японии «Программу приемных родителей Aibo», что будет собирать роботизированных собак ERS-1000 Aibo у владельцев, которые отменили облачный тарифный план Aibo и готовы пожертвовать гаджет на благотворительность. Далее Sony отремонтирует Aibo и направит их в места, где они смогут оказывать эмоциональную поддержку — медучреждения или дома престарелых.

Sony заявляет, что планирует взимать с «приемных родителей» Aibo плату за услугу, пока не разглашенную, и отмечает, что некоторые пожертвования могут быть использованы для поддержки и ремонта других устройств Aibo, в зависимости от их состояния, передает The Verge.

Aibo не позиционировался, как устройство эмоциональной поддержки, но его можно использовать именно так. ERS-1000 реагирует на голос и прикосновение (с различными датчиками для поглаживания) и даже имеет камеру в носу, которая помогает ему распознавать членов семьи. Это может помочь людям, которые по медицинским показаниям не могут контактировать с настоящей собакой.