Новости Устройства 11.09.2023 в 18:03

Sony будет переселять «стареющих робопсов Aibo» в учреждения для ухода за больными для эмоциональной поддержки

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Sony будет переселять «стареющих робопсов Aibo» в учреждения для ухода за больными для эмоциональной поддержкиSony запускает в Японии «Программу приемных родителей Aibo», что будет собирать роботизированных собак ERS-1000 Aibo у владельцев, которые отменили облачный тарифный план Aibo и готовы пожертвовать гаджет на благотворительность. Далее Sony отремонтирует Aibo и направит их в места, где они смогут оказывать эмоциональную поддержку — медучреждения или дома престарелых.

Sony заявляет, что планирует взимать с «приемных родителей» Aibo плату за услугу, пока не разглашенную, и отмечает, что некоторые пожертвования могут быть использованы для поддержки и ремонта других устройств Aibo, в зависимости от их состояния, передает The Verge.

Aibo не позиционировался, как устройство эмоциональной поддержки, но его можно использовать именно так. ERS-1000 реагирует на голос и прикосновение (с различными датчиками для поглаживания) и даже имеет камеру в носу, которая помогает ему распознавать членов семьи. Это может помочь людям, которые по медицинским показаниям не могут контактировать с настоящей собакой.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя — FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Посты
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Посты
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

Головний Модератор Блогів

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить