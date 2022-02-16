Sony LinkBuds — беспроводные наушники открытого типа без ANC за 6000 грн

Компания Sony подготовила к выпуску новую модель беспроводных наушников под названием LinkBuds. Это устройство открытого типа с оригинальным дизайном, который Sony называет «дизайном с открытым кольцом».

Отверстие в наушниках позволяет пользователю всегда слышать больше окружающего звука. Новинка лишена поддержки активного шумоподавления. Поклонникам наушников Sony, которые предпочитают технологию ANC, лучше обратить внимание на модель WF-1000XM4.

Наушники Sony LinkBuds не имеют силиконовых насадок. Они удерживаются в ушной раковине с помощью силиконовых поддерживающих дуг. В комплект поставки входят дуги четырёх различных размеров. В конструкции устройства применяются процессор V1 и 12-милиметровый кольцеобразный аудиодрайвер. Новинка поддерживает технологию улучшения звука DSEE, но не поддерживает кодек LDAC, который доступен в более дорогих наушниках. Технология адаптивного регулирования громкости Adaptive Volume Control автоматически оптимизирует уровень звука в зависимости от того, где находится пользователь. В устройстве заявлена поддержка Fast Pair на Android и Swift Pair на Windows 10 / 11.

Управление наушниками осуществляется тактильным способом. Однако прикасаться нужно не к сенсорной поверхности наушника, а к участку кожи прямо перед ухом. Sony называет этот метод «касанием к широкой области». Таким образом можно переключать музыкальные композиции, регулировать громкость и т. д. Благодаря функции Speak-to-Chat наушники автоматически ставят музыку на паузу, когда пользователь начинает говорить. После завершения разговора,

музыка начнёт воспроизводиться автоматически, при этом пользователю не

требуется прикасаться к каким-либо элементам управления. С функцией Quick access пользователь может настроить LinkBuds для включения воспроизведения Spotify всего двумя нажатиями – при этом ему даже не придется прикасаться к смартфону.

Беспроводные наушники Sony LinkBuds могут работать без подзарядки до 5,5 часа, а комплектный зарядный кейс позволяет увеличить автономность на дополнительные 12 часов. Сам кейс поддерживает только проводную зарядку. Новинка имеет защиту по стандарту IPX4.

Новые беспроводные наушники Sony LinkBuds уже поступили в продажу по цене $179,99 в тёмно-сером и белом вариантах цветового исполнения корпуса. Продажи в Украине начнутся в апреле по ориентировочной цене 5999 грн.

Источник: The Verge