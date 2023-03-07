Sony Music работает над созданием анимационного сериала о детских годах Лео Месси

Sony Music Entertainment и Leo Messi Management объединились для создания анимационного сериала с Лео Месси в главной роли.

История сосредоточится на детстве будущего капитана сборной Аргентины по футболу. В сериале прозвучат оригинальные музыкальные произведения композиторов и исполнителей Sony Music.

Месси известен как один из лучших футболистов в мире, и победа Аргентины в финале Чемпионата мира 2022 года еще больше укрепила этот статус. Он рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной (98 голов) и в составе «Барселоны» (474 гола). С 2021 года Лео Месси присоединился к французскому клубу «Пари Сен-Жермен», где забил 18 мячей в 46 матчах. Он также семикратный обладатель «Золотого мяча».

Сериал с футбольной звездой будет выходить на английском, испанском и нескольких других языках. Разработку и распространение продукта будет контролировать подразделение премиум-контента Sony Music.

Sony Music Entertainment — вторая по величине в мире звукозаписывающая компания, продюсер подкастов, а также автор ряда документальных фильмов о таких музыкальных группах как Pearl Jam, Oasis, The E Street Band и Cypress Hill. Сериал о Месси – первая анимационная работа студии.

«В детстве я любил мультсериалы, а мои дети большие поклонники анимационных персонажей. Хочу поблагодарить Sony Music за то, что присоединились к проекту. Надеюсь, что результат понравится всем зрителям», — комментирует Месси.

Источник: Deadline