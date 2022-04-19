Sony, Nikon, Adobe и Intel разработают особые стандарты для борьбы с дипфейками на основе блокчейн-технологии

IT-компании Adobe, Microsoft, Intel, Twitter, Sony, Nikon, BBC и SoftBank Group (принадлежит Arm) создали альянс под названием Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), который займется разработкой системы подтверждения подлинности фотографий и видеофайлов в рамках борьбы с дипфейками. Как сообщило издание Nikkei Asia, будет разработана система на основе блокчейн-технологии, позволяющая быстро проверять подлинность изображения на всех этапах его существования благодаря сохранению данных о происхождении файла после каждого его изменения.

Недавнее фейковое видео, изображающее президента Украины Владимира Зеленского призывающим войска сдаться, быстро распространилось по социальным сетям, прежде чем его разоблачили.

Coalition for Content Provenance and Authenticity обратится к большому количеству платформ и социальных сетей, таких как YouTube, чтобы как можно больше из них соответствовали новому стандарту проверки фейкового контента.

Старые методы обнаружения подделок требовали тщательного сравнения с подлинными изображениями. Хотя историю редактирования и другие метаданные можно сохранить, несанкционированное вмешательство возможно с помощью специального программного обеспечения так, что иногда невозможно обнаружить.