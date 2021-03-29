Sony отключила веб-версию старого PS Store, но покупать игры и DLC для PS3, PS Vita и PSP пока еще можно с консолей

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Пользователи обратили внимание, что веб-версия старого PS Store больше недоступна — с 27 марта при ручном вводе локального URL срабатывает автоматический редирект на обновленную веб-версию PS Store.

Sony запустила обновленную веб-версию PS Store со светлым интерфейсом в октябре 2020 года, но в ней разработчики убрали возможность покупки игр и DLC для PS3, PS Vita и PSP. До этого момента доступ к той или другой игре еще можно было получить путем ручного ввода URL, но больше этот вариант не работает. Что примечательно, Sony без лишней огласки убрала эту возможность, не делая каких-либо заявлений.

Веб-версия старого PS Store окончательно канула в Лету после недавнего доклада TheGamer, указывающего на предстоящее закрытие цифровых магазинов PS3, Vita и PSP — это якобы произойдет уже летом 2021 года. По неподтвержденным данным СМИ, игры PlayStation 3 и PlayStation Portable снимут с продажи 2 июля, а контент для PS Vita продержится до 27 августа.

Sony пока официально никак не комментировала эту информацию.