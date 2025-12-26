Sony PlayStation Watch — часы за $780 вышли ограниченным тиражом

Sony не ассоциируется с рынком люксовых часов, однако к 30-летию бренда PlayStation компания пошла на неожиданный шаг. Вместе с гонконгским производителем часов Anicorn она представила лимитированные механические часы, вдохновленные оригинальной консолью PlayStation 1995 года.

Дизайн в стиле PlayStation из 90-х

Часы PlayStation Watch полностью построены на ностальгии. Корпус из нержавеющей стали имеет тот же серый оттенок, что и первая PlayStation. На циферблате вместо цифр — символы кнопок геймпада: треугольник, круг, X и квадрат. Часовая и минутная стрелки стилизованы под кнопки Start и Select. Каучуковый ремешок украшен фирменными цветными символами PlayStation и соответствующими маркировками. Каждый элемент дизайна напрямую отсылает к эпохе PS1.

Полноценные механические часы

Внутри установлен автоматический механизм Miyota 9039 японского производства. Это механические часы без батарейки — они работают благодаря системе пружин и шестеренок и автоматически заводятся от движений запястья владельца. При регулярном ношении ручной завод не требуется.

Толщина механизма составляет всего 3,9 мм, а запас хода — 42 часа. Следовательно, что часы будут работать почти двое суток даже без ношения. Прозрачная задняя крышка позволяет видеть механизм в работе. Так что это не декоративный аксессуар, а полноценные механические часы. Дополнительно Anicorn добавила цифровой элемент — NFC-аксессуар в форме карты памяти PlayStation, который подключается к онлайн-доске памяти.

Эти часы не пытаются заменить смарт-часы и не предлагают новых технологических функций. Они превращают историю игрового бренда в физический коллекционный объект, который при этом остается полноценными механическими часами. Именно это делает их чем-то большим, чем просто гик-аксессуар.

Цена

Всего выпустят 300 экземпляров PlayStation Watch на весь мир. Цена составляет $780. Предварительные заказы открыли в декабре 2025 года, а поставки ожидаются в середине 2026-го. Партию раскупили почти мгновенно.

За $780 часы PlayStation разместились между сувенирной продукцией и классическим люксом. Цену поддерживают механический механизм, ограниченный тираж и сила бренда. Это продукт не для массового покупателя, а для коллекционеров и давних фанатов PlayStation.

Сочетание игр и часов не является новостью. TAG Heuer, Seiko и Casio G-Shock уже выпускали модели с игровой тематикой, но преимущественно с кварцевыми или цифровыми механизмами. В этом Sony пошла другим путем. Использование механической системы приближает этот продукт к классическому часовщику, а не фанатскому мерчу.

Похожий подход можно увидеть у Panerai Luminor Marina Razer Edition, ограниченном тираже 500 штук с DLC-покрытием и запасом хода на три дня, или у Apple Watch Hermès, где сочетаются премиальные материалы и повседневные технологии.

