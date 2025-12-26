Новости Устройства 26.12.2025 comment views icon

Sony PlayStation Watch — часы за $780 вышли ограниченным тиражом

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом

Sony не ассоциируется с рынком люксовых часов, однако к 30-летию бренда PlayStation компания пошла на неожиданный шаг. Вместе с гонконгским производителем часов Anicorn она представила лимитированные механические часы, вдохновленные оригинальной консолью PlayStation 1995 года.

Дизайн в стиле PlayStation из 90-х

Часы PlayStation Watch полностью построены на ностальгии. Корпус из нержавеющей стали имеет тот же серый оттенок, что и первая PlayStation. На циферблате вместо цифр — символы кнопок геймпада: треугольник, круг, X и квадрат. Часовая и минутная стрелки стилизованы под кнопки Start и Select. Каучуковый ремешок украшен фирменными цветными символами PlayStation и соответствующими маркировками. Каждый элемент дизайна напрямую отсылает к эпохе PS1.

Полноценные механические часы

Внутри установлен автоматический механизм Miyota 9039 японского производства. Это механические часы без батарейки — они работают благодаря системе пружин и шестеренок и автоматически заводятся от движений запястья владельца. При регулярном ношении ручной завод не требуется.

Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом

Толщина механизма составляет всего 3,9 мм, а запас хода — 42 часа. Следовательно, что часы будут работать почти двое суток даже без ношения. Прозрачная задняя крышка позволяет видеть механизм в работе. Так что это не декоративный аксессуар, а полноценные механические часы. Дополнительно Anicorn добавила цифровой элемент — NFC-аксессуар в форме карты памяти PlayStation, который подключается к онлайн-доске памяти.

Эти часы не пытаются заменить смарт-часы и не предлагают новых технологических функций. Они превращают историю игрового бренда в физический коллекционный объект, который при этом остается полноценными механическими часами. Именно это делает их чем-то большим, чем просто гик-аксессуар.

Цена

Всего выпустят 300 экземпляров PlayStation Watch на весь мир. Цена составляет $780. Предварительные заказы открыли в декабре 2025 года, а поставки ожидаются в середине 2026-го. Партию раскупили почти мгновенно.

За $780 часы PlayStation разместились между сувенирной продукцией и классическим люксом. Цену поддерживают механический механизм, ограниченный тираж и сила бренда. Это продукт не для массового покупателя, а для коллекционеров и давних фанатов PlayStation.

Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом

Сочетание игр и часов не является новостью. TAG Heuer, Seiko и Casio G-Shock уже выпускали модели с игровой тематикой, но преимущественно с кварцевыми или цифровыми механизмами. В этом Sony пошла другим путем. Использование механической системы приближает этот продукт к классическому часовщику, а не фанатскому мерчу.

Спецпроекты
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму

Похожий подход можно увидеть у Panerai Luminor Marina Razer Edition, ограниченном тираже 500 штук с DLC-покрытием и запасом хода на три дня, или у Apple Watch Hermès, где сочетаются премиальные материалы и повседневные технологии.

Источник: gizmochina, ithome

Популярные новости

arrow left
arrow right
Sony дала зеленый свет на триквел "28 лет спустя" с Киллианом Мерфи в главной роли
Портативные колонки Sony ULT FIELD 3 и 5 уже в Украине: до 25 часов автономности от 8500 грн
Энтузиаст создал самую маленькую в мире PlayStation из оригинальных деталей к 31-летию консоли
Sony добавила на PS5 сезонный анимированный фон и виджет со статисткой последних игр
Внезапно: в британском правительстве обсудили закрытие Concord и защиту потребителей видеоигр
Лучше, чем в Черную пятницу: PS Store запустил финальную распродажу года со скидками до -90%
Новые PS5 получат систему охлаждения Liquid Metal "в духе" версии Pro
Sony запускает скидки до $100 на PS5 и PS5 Pro
Sony анонсировала MMO в мире Horizon Zero Dawn вместе с создателями Lineage
Sony представила официальный монитор PlayStation с зарядкой-держателем для контроллера DualSense
В PS Store стартовала "Черная Пятница" — скидки до 90% на Mass Effect и другие
Экс-босс PlayStation: "Игры-сервисы — это ненастоящие игры. Им не хватает истории, персонажей и глубины мира"
Sony "отвязала" PlayStation Portal от PS5: к играм можно подключаться через Cloud Streaming из любого места
В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%
Второе пришествие? Фаны восстановили провальный Concord с помощью реверс-инжиниринга
Sony снова тестирует динамические цены на игры — геймер показал разницу на примере своего аккаунта и жены
"Выйдет также на ПК": разработчики Horizon Steel Frontiers разъясняют детали выпуска и геймплея после противоречивого анонса
Когда ждать PlayStation 6: Sony хочет продлить "жизненный цикл" PS5 на годы
PlayStation 5 продается в количестве 1,3 млн за месяц и не собирается останавливаться, — отчет Sony
СМИ: Sony создает собственную криптовалюту для оплаты подписок и игр PlayStation
В PS Store продолжается "Хэллоуинская распродажа" — Doom, Hell in Us и другие со скидками до -90%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить