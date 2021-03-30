Sony подтвердила закрытие цифровых магазинов PS3, PS Vita и PSP летом 2021 года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Приобретенные игры никуда не денутся, их можно будет удалять и загружать на консоли повторно.

На соответствующей странице поддержки сайта Sony появилось подтверждение недавних сообщений о грядущем закрытии цифровых магазинов PS3, PS Vita и PSP: последним днем работы магазина PlayStation 3 и PSP станет 2 июля 2021 года, а PS Vita продержится еще два месяца — до 27 августа.

Одновременно Sony в формате «вопрос-ответ» подробно разъяснила, что означает закрытие магазинов PS3, PS Vita и PSP для владельцев этих консолей и купленных ими цифровых копий игр.

Самое главное — пользователи и дальше смогут повторно загружать на консоли ранее приобретенные игры и играть в них, а также получать доступ к ранее приобретенным видеоматериалам/мультимедиа, привязанным к учетной записи PSN. Это справедливо и для игры, полученные по подписке PS Plus. Также после закрытия магазинов и отключения функций покупки на этих устройствах можно будет использовать ваучеры на игры и подписки PS Plus на устройствах PS3, PS Vita и PSP.

В то же время средства в электронном кошельке PSN после закрытия магазинов PS3, PS Vita и PSP можно будет тратить только для покупки продуктов для PS4 и PS5. Для тех, кто не собирается покупать более новые модели консолей Sony (PS4 и PS5), компания обещает предоставить возможность запросить возврат оставшихся на счету средств на банковскую карту.

Буквально на днях Sony отключила веб-версию старого PS Store, где можно было покупать игры и DLC для PS3, PSP и Vita.