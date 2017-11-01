Sony получила прибыль благодаря успехам направлений PlayStation и фотосенсоров для смартфонов, но собственный смартфонный бизнес принёс убыток

Компания Sony опубликовала отчёт о финансовых результатах во втором фискальном квартале, который завершился 30 сентября 2017 года. В отчётном периоде компания получила доход в сумме $18,25 млрд, что на 22,1% (без учёта курсовых разниц) превышает показатель аналогичного квартала предыдущего года. Сумма полученной чистой прибыли по итогам квартала составила $1,15 млрд. Прирост по сравнению со вторым фискальным кварталом предыдущего года составляет внушительные 2602,4% (без учёта курсовых разниц).

Наиболее прибыльными сферами бизнеса Sony в отчётном периоде были направление PlayStation и выпуск сенсоров изображений для смартфонов. Компания смогла продать около 4,2 млн консолей. Доходы от продажи игр также приносили ощутимый доход. В итоге, направление PlayStation принесло прибыль в сумме $484,3 млн. В то же время бизнес по выпуску сенсоров для камер смартфонов сгенерировал $436,6 млн прибыли. Некоторое оживление наблюдалось в бизнесе по выпуску телевизоров, в основном благодаря упору на более дорогих моделях премиум-класса. Также хороший доход принесло кинематографическое направление. Благодаря успеху фильма Spider-Man: Homecoming данное направление принесло $68,8 млн.

Единственной убыточной сферой бизнеса Sony во втором фискальном квартале оказалось производство смартфонов. Это направление принесло убыток в сумме $22,1 млн. Причинами тому называются необычно низкие продажи устройств, а также рост стоимости материалов.

Источник: Engadget